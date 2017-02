Namigay ng mining permit sa watershed panagutin din

Hindi lang mga mining companies ang dapat panagutin ni Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Gina Lopez kundi ang mga tauhan ng kanyang ahensya na nagbigay ng permit para magmina sa mga watersheds.

Ito ang hamon ni Surigao del Norte Rep. ­Robert Ace Barbers kay Lopez matapos kanselahin ng kalihim ang may 75 mining contracts dahil sa pagkasira ng mga watersheds.

“Why is it that the DENR allowed these mining firms to operate near watersheds in the first place?” ani Barbers kaya upang maging patas umano si Lopez ay panagutin din ang mga tauhan ng DENR na nagbigay ng permit sa mga mining companies.

Naging iresponsable umano ang mga tauhan ng DENR sa pagbibigay ng mga permit kaya nararapat lamang na habulin din umano ito ni Lopez at kasuhan kung kinakailangan dahil bahagi sila ng pagkasira ng watersheds.

Naniniwala ang mambabatas na nasa posisyon pa ang mga tauhan ng DENR na nag-apruba para makapagmina ang mga mining companies sa mga watershed sa bansa kaya nararapat na panagutin din ang mga ito.