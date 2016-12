NAMATAY SA X’MAS PARTY

Matapos ang ilang sandaling pagsasaya ay dalamhati ang namayani sa mga katrabaho ng isang 31-an­yos na la­lakeng natagpuang wala nang buhay sa palikuran ng isang resto bar na pinagdausan ng Christmas Party ng mga empleyado sa Valenzuela City kamakalawa ng gabi.

Sa ulat nina SPO2 Ray Bragado at PO3 Joel Madergalejo ng Valenzuela City Police, alas-11:45 nang matagpuan ang biktimang si Ericsson Coronado, 31-anyos, factory worker ng Brgy. Panghulo, Lungsod ng Malabon na walang malay sa loob ng comfort room ng J & B Resto Bar na matatagpuan sa Governor Santiago Street, Barangay Malinta ng nasabi pa ring lungsod.

Napag-alamang nagdiwang ng Christmas Party ang biktima kasama ang kanyang mga katrabaho sa isa sa mga VIP Rooms sa nasabing establisiyimento na nag-umpisa ganap na alas-sais pa ng gabi.

Nagkainuman, kainan at nanigarilyo ang mga ito empleyado.

Pagsapit ng alas-11:30 ng gabi ay nagpasya nang tapusin ang selebrasyon dahil halos lasing na ang lahat ng empleyado.

Paglabas nila ay napansin ng isa sa katrabaho at kaibigan ng biktima na si Regie Bargo na wala at hindi na nila kasama ang biktima.

Agad nila itong binalikan sa VIP Room na kanilang inarkila ngunit wala ito doon.

Kaya agad naman nilang naisipan na baka umano nasa palikuran ito kaya’t mabilis nilang pinuntahan at pagdating doon ay nakita na nga nila ang biktima na walang malay na bagama’t buhay pa ay maririnig na nahihirapan itong huminga.

Mabilis nila itong isinugod sa Valenzuela Medical Center ngunit pagdating doon ay idineklara ring dead-on-arrival.

Napag-alaman sa mga kaanak ng biktima na matagal na umanong may sakit sa baga at atay ito at sa katuna­yan ay ipi­nagbabawal na sa kanya ang uminom o manigarilyo man lang ngunit nang gabi umanong iyon ayon naman sa mga katrabaho ng biktima ay halos maka-isang kaha umano itong sigarilyo at marami rin umanong nainom na alak.