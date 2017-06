ININTRIGA namin si Jolina Magdangal nang matsika namin sa presscon ng Super Twins Diapers dahil ang show nilang Magandang Buhay nina Karla Estrada at Melai Cantiveros ang pumalit sa dating morning show ni Kris Aquino na Kris TV.

In all fairness sa kanilang tatlo ay okey ang show nila at nakaisang taon na ito sa ere, samantalang si Kris ay nawala na sa sirkulasyon at sa social media na lang nararamdaman.

“Hindi talaga namin naisip na magwa-one year ‘yung Magandang Buhay. Ang akala namin, one season lang siya. Nagulat din kami na, ‘Ha? One year na?’

“Ang akala namin, ako, personally, ang alam ko, magpapahinga si Ate Kris. Kasi, ako ang huli niyang guest (sa Kris TV), eh.”

Ayun na nga. Tapos, ang nangyari, sinulot nilang tatlo ang timeslot ni Kris.

“Uy! OA naman sa sinulot. Nakakatawa nga, kasi nu’ng huling gues­ting, sinasabi ko pa kay Darla (Sauler, co-host ni Kris sa Kris TV), ‘Darla, sabihin mo na, sino bang papalit?’

“Wala akong idea nu’n, eh. Wala akong alam.

“Ang alam ko talaga, kailangan niyang (Kris) alagaan ang sarili niya dahil nakikita ko rin ‘yung mga post niya na ‘yung blood pressure niya, ‘yung mga gano’n,” sey ng Kapamilya actress-singer.

Pambubuska namin kay Jolens, alam ba nila na masama ang loob ni Kris sa kanilang tatlo dahil sa nangyari?

“Ako, hindi. Hindi ko iniisip na gano’n. Kasi, nagti-text-an kami. Kinakamusta ko siya at sumasagot siya.

“Wala akong nararamdaman o wala akong nakikita na, ‘Naku, may something ‘to!’ Kasi, sumasagot siya agad ng okey naman, eh.

“Puwede kasing hindi ka sinagot ng isang araw. Hindi, eh. Sagot agad.

“Halimbawa, ‘Hi, Ate. Kamusta ka?’ Sasagot siya, ‘I’m okay, Jolens. I’m in Hong Kong.’ Tapos, sabi ko, ‘Ate, God bless you.’”

So, anong feeling na sakses ‘yung show nilang pumalit sa dating show ni Kris, tapos si Kris ay wala nang career?

“Kasi, ginagawa namin ‘yung Magandang Buhay dahil sa aming tatlo. Naiisip namin kaming tatlo. Hindi namin naiisip kung ano pa.”

Hindi ba nila na-feel na nawalan ng career si Kris dahil sa kanila?

“Uy, hindi. Hindi naman. I think, hindi ko masasagot ‘yon pagdating kay Ate Kris. Kasi, kaibigan ko siya.

“Kaibigan ko siya at mabait siya sa akin. So, iba ‘yung usapang work para sa akin.”

Sina Kris at Karla ba, nagti-text-an din gaya nilang dalawa?

“Hindi ko alam.”

Balita kasing may tampuhan ang dating close na sina Kris at Karla.

“Ay, wala namang nakuwento si Momshie Kars na gano’n. Hindi ko alam, eh. Gusto n’yo, tanungin ko siya?” natatawang pakli ni Jolens.

Nabanggit ni Jolina na may gagawin silang movie ni Marvin Agustin sa Star Cinema.

Ang sabi ni Jolens ay very supportive ang mister niyang si Mark Escueta sa tandem nila ni Marvin.

Nang magtambal ulit sila sa teleseryeng Flordeliza, si Mark pa raw ang nagsabing magpapiktyur sila at mag-get together sila ni Marvin paminsan-minsan.