Nakialam sa away mag-asawa sinaksak

By Nonnie Ferriol

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hindi sukat akalain ng isang helper na ang kanyang pagmamagandang-loob na umawat sa away ng isang mag-asawa ang magiging dahilan para manganib ang kanyang buhay makaraang pagsa­saksakin ito ng suspek na mister sa Quezon City, kamakalawa ng gabi.

Nakilala ang biktima na kasalukuyang ginagamot sa East Avenue ­Me­dical Center (EAMC) na si Elizer Pineda y Tumamag, 35, ng No.164-Tandang Sora, Brgy. Old Balara ng nasabing lungsod.

Nakilala naman ang suspek na mabilis tumakas sa alyas na ‘Rio’, 38, bar­ker at nakatira sa ilalim ng Tandang Sora flyover sa nasabing barangay.

Ayon sa imbestiga­syon ni PO3 Arvin Oballo ng QCPD Batasan Police Station 6 nangyari ang insidente sa flyover.

Sinasabing nag-aaway ang suspek at misis nito nang basta na lamang namagitan ang biktima na ikinagalit ng suspek kaya bumunot ito ng patalim at sinaksak ang biktima.

Sa kabila ng may tama at sugatan ay nagaw­a pa umanong makatakbo ng biktima subalit hinabol pa rin ito ng suspek hanggang sa maabutan kaya sinaksak ulit ito sa kanyang likod at kanang braso.