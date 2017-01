NAKAKASUKA!

Ang diva that you love, wishing & ho­ping na after Tim Yap at J­avi Martinez Pardo, s­ina Prince Stefan at Paolo Amores ang sumunod na maging engaged.

Kahanga-hanga itong dalawa. Brave, courageous, out and proud in sharing their intimate photos at ang panalo, ‘di sila magkahiwalay, ne­ver bordering on the careful territory.

May kuha silang magkadikit ang mga fezlak at almost puckering ang lips.

May photo pa silang nakalubog sila toge­ther sa isang bath tub na walang cover na bubbles.

Meron ding naka-twinning sando and shorts ensemble sila. May bitbit pang parang surfboard si Amore.

Marami pa ang nakakaalala at kinikilig sa isang bidyo kung saan they shared several b­aby kisses para salabu­ngin ang 2017.

Marami pa rin ang hindi comfortable seeing the two’s tender moments lalo na’t kahit pa med­yo mataas na ang level of tolerance sa gay couplings sa atin, mas marami pa rin ang rimarim na rimarim, diring-diri o sukang-suka.

What Stefan and Amores are doing is subtly educating the Pinoys on what constitutes and what happens sa isang gay couple.

These pictures that they share will hopefully make more people a­ccustomed to the dynamics of a man loving, and happy in a relationship with a­nother man.

***

“EKSENADORA!”

“Kabogera!”

“Ito na yata ang copycat na hindi kakabugin ni Lavinia Arguelles!”

Iyan ang ilan sa thought balloons ng d­iva that you love matapos makita ang pictures ni Isa­belle Daza-Semblat na look-a-like to the max ni Ms. Gloria Diaz, when she was crowned as the 1969 Ms. Universe and first Filipina at that.

Sa pictures, parang suot pa ni Isabelle ang replica of the 1969 M.U. crown, pati na rin ang red cape with fur at ang white one piece-bathing suit.

Ang kalurks na ka­lurks, ‘yung facial expressions pati ang ngiti at sensual na sensual pout of her mommy dea­rest, kuhang-kuha ni Mrs. Semblat.

When Isabelle was just starting, lagi siyang tinatanong kung may plano ba siyang sumali sa isang beauty pageant.

If I remember it right, may witty answer ang beautiful misis sa paulit-ulit na tanong na ‘yan.

Parang ang sagot n­iya, correct me if I am wrong, “If I charge P20 every time people ask me about the question, baka may pre-school na ako.”

***

Umapir si Isabelle as La Gloria sa Ms. Universe themed party ni Tim Yap.

40 years old na si Yap at ang highlight of the birthday party, ang pag­luhod ni Tim sa harapan ni Javi Martinez Pardo, with matching showing off a ring and the question na kakabog sa Q and A queries sa MU, “Will you marry me? “

Hindi umuwing luhaan si Yap dahil Pardo said “yes” na ayon sa mga katkaterang saksi, feeling and glowing like the Ms. Universe winner.

Sino pa kaya sa mga boy borta ang susunod na luluhod sa kanyang minamahal na boy borta?