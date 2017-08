Nakakahiya sa mga nagtatrabaho

By Bernard Taguinod

Mukhang hindi naman yata tama ang sinasahod ng mga basketbolista at volleyball players at iba pang nasa sektor ng sports, sa mga ordinaryong manggagawa hindi lang sa Bureau of Customs (BOC) kundi sa government agencies.

Kahit sinong tanungin mong government employees­ ay napapailing sa P50,000 na sinasahod ng mga players na kinuha ni BOC Commissioner ­Nicanor Faeldon para magtrabaho sa kanyang tanggapan at maging intelligence officers.

Ang mga karaniwang manggagawa sa gobyerno, ang mga public school teachers ay maliliit lang ang sahod, hindi aabot ng P50,000 maliban kung principal ka o kaya director ang posisyon mo sa isang ahensya ng pamahalaan.

Kailangang pumasok ang mga ito araw-araw, mamamasahe, nagtitiis sa trapik. Nagtitiis sa init ng araw at ulan at kapag na-late pa ay mababawasan pa ang kanilang sahod.

Ang mga teachers, kailangang magturo araw-araw sa school at pag-uwi ng bahay ay maghahanda pa ng lesson para sa ituturo kinabukasan pero hindi umaabot ng P50,000 ang sahod kada buwan.

‘Yung mga pulis, mga matitinong pulis, ang mga sundalo na nagbubuwis ng buhay sa Marawi City ay hindi umaabot ng P50,000 ang sahod kada buwan ­pero ang mga players na kinuha ni Faeldon, P50,000 ang sahod? Nasaan ang konsensya diyan!

Ang mga traffic enforcer na pinagdidiskitahan ng mga motorista kapag trapik, hindi aabot ng P50,000 ang sahod kada buwan. Ang mga naglilinis ng kalsada, aabot ba ng P50,000 ang sahod?

Saan galing ang pondo na ipinapansahod sa mga players na ito na ilan naman sa kanila ay alam ­nating aktibo pa sa kanilang career at napapanood nating ­silang may hawak pang bola.

Kung lahat ng mga players ay sumasahod ng P50,000 kada buwan, sa 28 na kinuha ni Faeldon, P1,400,000 ang sahod nila kada buwan o P16.8 million sa isang taon. Nakakapanghinayang na halaga.

Malaking tulong na ‘yan sana sa mga dating kasamahan ni Faeldon sa Armed Forces of the Philippines (AFP) na kanilang ipinaglaban ang kaparatan noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa pamamagitan ng tinatawag nilang Oakwood Mutiny.

At kung talagang nagtatrabaho ang mga players na iyan, bakit marami pa ring nagkalat ng mga pekeng produkto sa mga kalsada, sa mga palengke, sa mga lugar na dinadayo dahil mura raw ang bilihin na pawang galing China?

Karapatan ng mga tao na malaman kung pinagtatrabuhan ba ng mga sikat na ito ang sinasahod nila dahil sila, bago kitain ang halagang ito, maraming pawis, gutom, puyat ang stress muna ang kanilang nararanasan samantalang ang mga ito, walang hirap sumasahod? Naman! (dpa_btaguinod@yahoo.com)