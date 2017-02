‘Nagpatuli lang ako sa China’ — Digong

Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na tumungo siya ng China kamakailan subalit hindi para magpagamot sa sakit na kanser tulad ng pinalalabas ng isang da­ting senador na ngayon ay kolumnista na sa isang dyaryo.

“Totoo nagpunta ako sa China, punta ng hospital, nagpatuli ako,” biro ni Pangulong Duterte sa isang talumpati sa Pasay City.

Noong Enero 9, itinanggi ni special assistant to the President (SAP) Secretary Christopher ‘Bong’ Go na tumulak si Pangulong Duterte sa China noong New Year para magpagamot umano sa sakit na kanser.

Reaksyon ito ni Go sa lumabas na kolum ni da­ting Sen. Francisco ‘Kit’ Tatad sa Manila Times na maaaring nagdiwang ng Bagong Taon ang Pangulo sa Fuda Center Hospital sa Guangzhou, China.

Ilang beses nang itinatanggi ni Duterte na mayroon siyang kanser subalit umamin ito na mayroon siyang Buerger’s disease, Barrett’s esophagus at problema sa spine bunga ng nakaraang aksidente sa motorsiklo.

Samantala, isiniwalat naman ni Duterte na ­kahit sumusuweldo siya ng P130,000 kada buwan bilang Pangulo ng bansa, hindi pa rin ito sapat sa kanyang pamilya.

“Dalawa ang pamilya ko, hirap ako,” biro pa ng Pangulo.