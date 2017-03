NAGPAKULONG SA AKIN, TAKOT NA! — DE LIMA

Ramdam ni ­Senadora Leila de Lima na nangi­nginig na ang tuhod ng mga taong nasa likod ng sinapit niya sa kasalukuyan, partikular ang nagpakulong sa kaniya.

Ito’y dahil sa kada-araw umano na kanyang pagkakulong ay mas ­nagiging matapang siya kung kaya’t mananatili pa rin umano siyang problema at sakit sa ulo ng mga ito.

“As I become stronger each day, this is what I honestly think, I am their problem.

I am their curse. Those evil elements who orchestrated this grand travesty of justice foisted upon me must now be shaking on their knees,” ayon kay De Lima sa kanyang handwritten note.

Sinabi pa ng ­senadora, sa patuloy na ­paninira sa kaniyang pagkatao ay hindi umano alam ng mga taong ito kung paano siya kontrolin at patahimikin, ito’y dahil na rin sa kanilang kasinu­ngalingan.

“Amidst their continued vilification of my person and honor, they don’t really know how to handle me. They know that they cannot persist in their lies and machinations,” ayon pa sa senadora.

Sa pagbabantay ng buong mundo kaugnay sa nangyayari sa bansa at sa uri ng pamamalakad ng kasalukuyang rehimen ay napag-isip-isip na umano ng mga nagpa­kulong sa kanya na malaki ang kanilang pagkakamali at dapat manginig na sa takot sa kanilang kinatatayuan.

“With the whole world watching, and more and more people gaining discernment about this regime’s capacity for evil, my tormentors must realize that locking me up in jail and stripping me of my rights is a huge mistake.

They must tremble where they stand,” dagdag ng senadora.