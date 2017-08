NAGLAGLAGAN!

KUALA LUMPUR – Hindi na mapipigilan ang makalaglag-balikat na resulta ng kampanya ng Pilipinas sa 29th Southeast Asian Games ilang araw na lang bago ang closing sa Bukit Jalil National Stadium.

Maliban sa gold ni John Colin Syquia at kabayo niyang si Adventure E sa equestrian, bokya sa top podium finish ang Filipinos kahapon.

Tuloy, nasa balikat nina Olympian Kirstie Elaine Alora at Francis Agojo ang pressure para mag-deliver ng matinding finishing kicks sa taekwondo, pati na ang four-man PHL squad sa wushu ngayong Martes.

May 23 gold medals pa lang ang Pili­pinas, malayo sa 50 na prediksiyon ng mga opisyal bago ang Games.

Namemeligro pang maging worst fi­nish ito ng bansa sa gold-medal haul sa nakalipas na 18 years. May 29 gold me­dals ang Team PHL sa Myanmar (2013) at Singapore. Naka-20 mints lang ang Pilipinas sa 1999 Brunei SEAG, pero 233 gold medals lang ang taya noon.

Kabuuang 404 gold medals mula 38 sports ang pinag-agawan sa Kuala Lumpur. Malayo na ang Malaysia (102), sunod ang Thailand (58), Vietnam (54) at Singapore (48). Nasa unahan ng Pilipinas ang Indonesia (31).

Nagkalaglagan sa gold-medal race ang Filipino athletes na sumabak kahapon, tulad nina world champion Gaylord Coveta ng sailing at Olympian Nestor Colonia ng weightlifting.

Washed out sa medal battle ang buong muay squad.

Nagkasya si Coveta sa silver sa men’s windsurfing RS One event sa likod nina Natthaphong Phonoppharat ng Thailand at Illham Wahab ng Indonesia.

Fifth lang ang may iniindang si Colonia sa men’s 56kg division. Bumuhat siya ng 113kg sa snatch at 140kg sa clean and jerk.

Nasipa sa kontensiyon si muay fighter Ryan Jafiri nang abutin ng from kick at suntok ni Khun Dima ng Cambodia 1:11 pa sa laban. Konsolasyon ni Jafiri, bye pa sa first round, ang bronze.

Exit na sina Jonathan Polosan, Jay Harold Gregorio, Khen Johnson Marques at Philip Delarmino.