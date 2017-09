Naging arogante si Congressman

Marami ang nawindang nang kulitin ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas ang mga opis­yal ng Department of Transportation (DOTr) at Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na huwag hulihin ang mga mambabatas kapag na­kagawa sila ng paglabag sa batas trapiko habang patungo ng Batasang Pambansa upang magtrabaho.

Umusok ang social media sa naging hirit ni Fariñas, karamihan ay tumutuligsa sa pagiging arogante, hindi huwarang lider, at kung anu-ano pang masasakit na komento laban sa kinatawan ng Ilocos Norte. Kung naging kandila lang si Congressman, aba eh baka natunaw na ito sa sobrang init ng mga banat sa kanya.

Eh sino ba namang hindi magagalit sa sinabi ni Congressman sa hearing ng House Committee on Transportation noong Setyembre 18. Ikatuwiran ba naman niya na dahil may parliamentary immunity ang mga kongresista, hindi sila dapat hinuhuli kapag nakagawa ng minor traffic violation upang hindi magambala ang kanilang trabaho sa Kamara.

“‘Pag nagpakilalang congressman siya at maipa­kitang talagang congressman, huwag ‘nyong dalhin sa presinto. Kasi ‘pag dinala sa presinto, hindi na siya makakapag-perform ng kanyang functions,”giit ni Fariñas. “Halimbawa eh nakasagasa. Nasugatan ‘yung tao. ‘Pag nagpakilalang congressman ‘yan, eh ‘di ‘tsaka na huhulihin,”

Isinangkalan pa ni Fariñas ang Article IV, Section 11 ng 1987 Constitution hinggil sa immunity nila sa pag-aresto lalo na kung hindi lalagpas sa anim na taon ang nagawa nilang kasalanan.

Kung pumatol ang DOTr at MMDA dito, ibig sabihin ba nito ay puwede na silang mag-hit and run? O kaya naman ay nagmamaneho nang walang lisensiya, driving under the influence of liquor, driving under the influence of drugs, reckless driving, at iba pang traffic violations.

Ang tanong siguro ng marami, kung naging baligtad kaya ang mundo at si Fariñas ang nakasakay sa ordinary bus patungong Fairview at makita niya ang SUV ni Juan dela Cruz na nag-swerve, humarurot nang lagpas sa speed limit, beating the red light, at nakasagi ng nagtitinda ng mani sa kalye, ano kaya ang mararamdaman niya kung takbuhan ito ni Juan dela Cruz?

Napagsabihan tuloy si Fariñas ng Malacañang. Sundot pa ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, kung si Pangulong Rodrigo ‘Digong’ Duterte ay namumuhay lang ng simple at hindi humihingi ng special treatment, sana ay gayahin din sila ng mga miyembro at lider ng Kamara. Boom!!!

***

Nagtataka si Navotas Rep. Toby Tiangco kung bakit hindi umuusad ang kanyang panukala para ipagbawal ang paggamit ng plakang “8” ng mga kongresista kahit noong Hulyo 2016 pa niya isinampa ang House Bill No. 413 na may titulong “An Act Prohibiting the Issuance and Use the Number “8” Protocol License Plates on Vehicles of Members of the House of Representatives, and for Other Purposes”.

Nagkaroon ng kasagutan ang kanyang katanungan sa hirit ni Fariñas sa traffic authorities. “Kaya pala ‘yung bill ko banning 8 plate which was filed on the 1st day of Congress, no hearing pa rin,”komento ni Tiangco.

Dagdag pa ni Tiangco, umaasa ang taumba­yan na maging pantay-pantay lahat sa kalsada, lalo na kung sad­yang grabe ang trapik. Kung si Pangulong Duterte nga ay hindi gumagamit ng Number “1” protocol license plate, bakit hindi ito magawa ng mga kongresista?

Sana si Congressman Tiangco na lang ang naging House Speaker!