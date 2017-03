NagaLeaks dapat imbestigahan

Blangko si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa isyu ng sumingaw na NagaLeaks.

“Wala akong nariri­nig tungkol diyan. Anyway, I think kung meron mang nag-expose na ganyan, in fairness to the Vice President dapat imbestigahan.

Mamaya sinisiraan lang iyan, kawawa naman,” komento ni Panelo nang hi­ngan ng reaksyon sa isyu sa isang panayam kahapon.

Iginiit pa ni Panelo na kapag nag-akusa dapat ay pinatutunayan.

“Hindi naman pupuwede iyong naninira ka ng reputasyon ng ibang tao hindi mo naman pinoprubahan. One who alleges must prove. Prubahan, ‘di ba,” giit pa ni Panelo.

Dahilan dito mas marapat, ani Panelo, na maimbestigahan ang ganitong exposé kagaya ng Senado upang malaman ng mas marami ang katotohanan.

“Maganda rin iyong nakikita sa Senado iyong hearing nakikita mo iyong mga kasinungalingan, lalong nagiging obvious at nakikitang obvious din iyong mga ano, mga halatang biased,” sabi pa ni Panelo.

Ang NagaLeaks ay ­exposé tungkol sa napakarami umanong ari-arian ng yumaong si Secretary Jesse Robredo at VP Robredo at ilan pang isyu laban sa dating DILG secretary.