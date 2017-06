Nag-uudyok ng rebelyon sa Facebook, aarestuhin!

Ikinakasa na ng Department of Information and Communucations Technology (DICT) ang pag-aresto sa isang Facebook user na nag-uudyok ng rebelyon at pagsuporta sa laban ng ISIS-Maute sa Marawi City.

Ayon kay DICT Secretary Rodolfo Salalima, kailangang panagutin ang sinumang gumagawa ng “cyber sedition” sa social media at mga nagpapakalat ng propaganda at panghihikayat na sumama sa rebelyon.

Nagbabala rin ang kalihim sa netizens na nakatutok ang DICT sa mga ‘seditious post’ sa lahat ng platform ng social media tulad ng Facebook, Twitter, Youtube at iba pa.

Samantala, kinumpirma ni Salalima na pinagbigyan ng pamunuan ng Facebook ang hiling ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na tanggalin ang 63 accounts ng mga ‘jihad supporters’ na ginagamit sa pagpapakalat ng propaganda ng mga terorista kasama na rito ang video na nagpapakita sa paring dinukot ng Maute na nagmamakaawa na itigil na ang military operations sa Marawi City.

Sa isang statement sinabi ng Facebook na agad nilang ide-delete ang mga accounts na may terrorism-related activities o posts at maging sa mga accounts na nagpapahayag ng pagsuporta sa terorismo.

“Our community standards do not allow groups or people that engage in terrorist activity, or posts that express support for terrorism. Fake accounts are also prohibited,” ayon sa pahayag ng Facebook.

Nakikipag-ugnayan na rin umano ang kumpanya sa mga policymakers, civil society at technology society para malinis ang mga terrorism content at fake accounts sa Facebook.