Nag-resign dumami kaya tumaas ang jobless rate — Palasyo

Dumepensa ang Palasyo ng Malacañang sa resulta ng isang survey kung saan ay nagsasabing tumaas ang bilang ng mga walang trabahong Pinoy.

Sa survey ng Social Weather Station na ginawa sa pagitan ng December 3-6, nakapagtala ng record high na 25.1 percent mula sa 1,500 respondents o pag-angat na 6.7 % mula 18.4 % noong Setyembre ng nakaraang taon din.

Pero ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, tumaas ang mga walang trabaho nu’ng nakaraang taon dahil maraming empleyado ang boluntaryong umalis ng kanilang mga trabaho.

“Linawin muna natin ano. ‘Yung ano, kung titingnan po natin ang adult joblessness, ang highest increase po nanggaling sa mga taong voluntarily leaving their jobs, ‘yun po ang tumaas ng 4.2. Pero ‘yung mga nawalan ng trabaho dahilan sa economic situation, rose only by 1.3,” esplika pa ni Abella.

Ibig aniyang sabihin mas marami ang nag-resign kesa ‘yung nawalan talaga ng hanapbuhay.

“So …kung titingnan po din natin ‘yung no, ‘yung net optimism po on job availability na sinukat nung December 2016 ay tumaas po ng husto, the highest-recorded +37 nga eh.

Ito po ‘yung pinaka mataas na recorded optimism since nung 1998 nung nagsimula po ang ano, ang SWS na mag-conduct ng surveys patungkol sa joblessness, adult joblessness,” dagdag ni Abella.

Gayunman, muling binanggit ni Abella na may pangako ang gobyerno na lumikha ng 1.2 milyong trabaho kada-taon at gagawin ­aniya ito ng pamahalaan.

“‘Yung jobs would include construction, information and technology tsaka business process management, tourism, manufacturing, transport, logistics, agri-processing, and a lot po also in services eh du’n naman tayo, isa sa ating mga galing ‘yan,” ayon pa sa Palace spokesman.