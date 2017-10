Nadine, todo-gym habang nakaburol ang kapatid

AS expected, isa sa usap-usapan nga ngayon ay ang nangyari sa kapatid na lalaki ni Nadine Lustre. Kung titingnan, tila may news blackout talaga after na may lumabas na police report sa pangyayari.

Use me for your messy love. #Eyesocietyph ✧@andreisuleik A post shared by Nadine Lustre (@nadine) on Sep 9, 2017 at 12:59am PDT

Tahimik na rin daw kasi ang pamilya at mas minabuti na huwag na talagang magbigay ng karagdagang impormasyon. Actually, instead of words like condolences and R.I.P. na common sa tuwing may namamatay, ang hashtag na #KeepGoing ang mababasa sa mga social media.

Sinimulan ito ni Nadine sa kanyang Instagram stories na marami na sa mga kaibigan niya, including James Reid ang nag-repost. At sa loob lang ng ilang oras na pinost ito, nag-number one trending na agad sa Twitter.

Ang isa sa kaibigan ni Nadine na si Myrtle Sarroza ay nag-post sa kanyang Twitter account ng naturang hashtag. At base sa post niya, tila may pagkakataon na nakakuwentuhan niya ang kapatid na ito ni Nadine na si Isaiah Lustre.

Sabi kasi ni Myrtle, “Wish I got the chance to see you again. I won’t ever forget the brief moment when we spoke about life. You will be missed. #KeepGoing.”

May ilang kuwentong nagsulputan sa ilang chikahan. Nandiyang meron daw suicide note na naiwan? Pero lahat ng ito ay tila hindi naman nanggaling sa pamilya, so, unconfirmed news or chika-chika lang itong lalabas.

Hindi naman kasi artista ang kapatid ni Nadine kaya lalong may karapatan ang mga ito for privacy. Bilang respeto na rin sa namayapang kapatid niya.

Sa ngayon, nagpapakita ng katatagan si Nadine, dahilan para mas lalong napapahanga ang mga fans sa kanya. Nag-post muli ng work-out video nila ang kapatid ni James na si Lauren Reid kahapon ng umaga.

Ilan sa mga nababasa naming posts, “She turned her pain into spreading awareness to save other who are feeling the same way.”

Sabi naman ni Twiter user na si @sevillaanapat, “I’ve admire her for being such a strong woman but today she’s becoming a hero for herself and for others. I admire her even more.”

Gayundin ang sinabi ng @jadineexinlove, “Nadine is showing everyone to #keepgoing even if it’s painful. Working out is a way to release stress and pain. And being with friends helps.”