Nadine, nanindigan sa LIVE-IN

WALA pa ring statement mula kay Nadine Lustre o kahit sa kampo nito kaugnay sa isyung may nag-atrasang produkto na ine-endorse ng Kapa­milya young actress dahil sa negatibong isyung kinasangkutan nito ngayon.

Sa halip, nag-renew ng kontrata ang Sony sa Kapamilya young actress para i-endorse ito.

Nagkapirmahan sila ng renewal of contract kamakalawa sa may Seda Vertis North, at nagpapatunay na may nagtitiwala pa rin sa endorsement nito.

Maingat si Nadine sa mga pahayag niya nang humarap ito sa ilang miyembro ng media.

Hindi lang puwedeng itanong uli ang tungkol sa live-in issue, at pati ang ibang endorsement nito.

Ang sabi lang ni Nadine, kung ano man ‘yung mga sinabi niya noon ay iyun na at hindi niya babaguhin porke’t may mga nag-react nega­tively.

“Basta nasabi ko na po ‘yung dapat kong sabihin last time. Iwan na po natin ‘yun,” pakli nito.

Nagpapasalamat siya sa mga patuloy pa ring sumusuporta sa kanya, at hindi raw siya apektado sa mga di magagandang sinasabi ng iba.

“Normal naman po talaga na hindi mo mapi-please lahat.

“As for me naman po, hindi naman po ako nagpi-filter nang isasagot ko. Kasi, bakit po ako magsisinungaling?

“Ganito po ako, eh. Pero kung ayaw n’yo po, salamat na lang po sa mga sumusuporta. Ganu’n po.

“Wala naman po. Tuloy pa rin naman po ‘yung buhay. Hindi naman po ako affected,” saad ni Nadine.

Dagdag niyang pahayag, “Kami naman po ni James, ayaw namin po talaga as much as possible nagtatago or nagla-lie sa kung ano man ‘yung nangyari sa amin.

“But then, siyempre kasi ‘yung mga ibang bagay po naman hindi na kailangang i-broadcast o sabihin pa sa iba, parang sa amin na lang po ‘yun.

“Normal naman po ‘yun eh. Hindi naman lahat talaga, a-agree sa sagot mo. Hindi naman lahat, negative du’n sa … normal po ‘yun.”

***

Nanghinayang si Nadine sa ‘di pagkatuloy ng FHM party para ipakilala sana siyang Sexiest Pinay ng naturang men’s magazine.

Nagpapasalamat pa rin siya sa fans sa suporta na ibinoto siya nang bonggang-bongga.

“Siyempre, gusto ko po magpasalamat sa lahat pong bumoto para sa akin, ‘yung mga Jadine fans and non-Jadines din naman po.

“Sa FHM din as well for recognizing me. Kasi, according nga po sa kanila, ‘yung definition kasi ng sexy every year, nagbabago ‘yan.

“So parang I guess, this year is ‘yung confidence ganu’n,” saad ni Nadine.

Nagtataka pa rin daw sila ni James kung bakit siya ang nanguna sa survey.

Hindi pa rin ba agree si James sa pagkasali niya sa Sexiest Pinay sa FHM?

“This year naman, okay naman siya. Kasi, kinuwento ko naman sa kanya na tingin naman ng FHM iba-iba ‘yung sexiness every year,” sagot ni Nadine.

Masaya rin palang nabahagi ni Nadine na baka maging daily na silang napapanood sa It’s Showtime.

Sa ngayon ay tuwing Martes, Huwebes, at Sabado muna siya mapapanood, at si James ay tuwing Sabado lang daw talaga.

Baka maging daily na sila, at type na type ni Nadine dahil enjoy siya sa It’s Showtime.