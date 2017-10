NADINE MUNTIK MAG-SUICIDE

Muntikan na ring magpakamatay ang aktres na si Nadine Lustre bago nangyari ang pagbaril ‘di umano sa sarili ng nakababata nitong kapatid kamakailan sa Quezon City.

“I almost did it before and I’m so thankful that I didn’t do it, because If I did, I wouldn’t be living the life that I have now.”

Ito ang bahagi ng mensaheng ipinost ni Nadine sa kanyang Instagram account nitong Huwebes kung saan ay makikita ang larawan ng kumpol ng ­kulay rosas na mga bulaklak.

Ito ang isa sa agaw-pansing post ng aktres matapos ang trahedyang sinapit ng kanyang pamilya­. Naging sunud-sunod ang post ng aktres sa Instagram, mula sa IG stories niya.

Nakikiusap siya ng pagrespeto sa pamilya niya at sa burol ng kapatid.

Nagpaabot din ng mensaheng pagbati si Nadine para sa kaarawan ng yumaong kapatid na si Isaiah.

Nakasaad sa ipinost ni Nadine sa kanyang account sa instagram para sa kaarawan ni Isaiah , “I’m so proud of you. Never knew you had such talent with words. I’m happy to read all of your entries and discover that you have such a beautiful mind. Excited to read your scripts/ stories soon.”

“Thank you for openin­g my eyes and making­ me braver. I know that whatever challenge I will have to face, I will be able to pull through because of you. I’m gonna miss your face and miss hearing your corny jokes.”

“No More Crying. Happy Birthday Dude.” Ito ang mensahe ni Nadine sa pumanaw na kapatid.

Kasabay nito, binalaan din ni Nadine ang mga bashers na patuloy na nagpo-post sa social media ng masasamang mensahe laban sa kanya, bagama’t labis ang kanyang nararamdamang kalungkutan at depresyon.

“To everyone who’s been judging me for the past few days, remember this..you will always see me UP but never Down. So ‘wag niyong hanapin. GET LOST PLS : ),” mensahe ni Nadine laban sa netizens na nangba-bashers sa kanya.

Nabatid na maram­i ang nagkomento sa socia­l media na hindi apektado ang aktres sa pagpapakamata­y ng na­kababatang kapatid na lalak­i at ang mas inaaasikaso at pinagtutuunan ng pansin nito ay ang kanyang career at ang relasyon umano nito sa katambal na si James Reid.

Si Isaiah ay natagpuang duguang naka­handusay sa loob ng kanyang silid sa No. 19 Hilo St., Silvina Village, Bgy. T­alipapa ng nasabing ­lungsod at may tama ng bala ng baril sa ulo.