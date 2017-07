NADINE, KINONDENA NG MGA INA

HINDI kami nagulat sa LIVE IN issue kina Nadine Lustre at James Reid.

Matagal na itong usap-usapan sa showbiz.

May mga mapanuring fans na nabuking-buking ito noon dahil sa isang social media post ni Nadine na bagong gising ito sa umaga, pero nandu’n ito sa bahay ni James.

Muling naungkat ang isyu dahil sa isang comment sa Instagram ng record producer ni James na si Paolo Tiongson na, “James and Nadine share a bed and sleep next to each other every night.”

Sa interview kay Nadine ng TV Patrol, ang kaswal na sagot niya ay, “If that was true, so what? It’s not new anymore. Like, there are younger couples na mas young pa sa akin (na (nagli-live in).”

AH, OWKEY! SO, ALAM NA!

Medyo natatawa pa si Nadz nang magdayalog ito ng, “It’s normal na, eh! Come on, guys! It’s 2017!”

AYUN. So, NORMAL naman pala!

May hirit pa siya na, “I’m not gonna confirm, I’m not gonna deny. But then, ano naman?

“Let’s all just be open-minded. That’s what we need right now.”

SO, THERE.

Hindi kailangang mag-deny pa o umamin ni Nadine. Just read between the lines, alam n’yo na kung anong sagot niya.

Ang dali kasing sumagot ng, “Hindi po totoo!” kung talagang not true ang tsika, pero hindi ganu’n ang sagot ni Nadz.

At least, nagpakatotoo siya sa sagot niya at hindi siya nagsinungaling!

***

Kung pagbabasehan ang sagot ni Nadine ay isa pala siyang tunay na MODERN MILLENNIAL WOMAN, na normal at okey lang para sa kanya ang makipag-LIVE IN sa edad na 23-anyos (si James ay 24-anyos).

Bilang mga modelo ng kabataan, ano ang itinuturo nito sa mga bagets na umiidolo at humahanga sa kanila?

Magandang EHEMPLO ba ang JaDine sa kanilang young fans?

Katanggap-tanggap ba sa mga magulang ng kabataan ngayon ang linyang, “It’s normal na! Come on, guys! It’s 2017!”??!!

***

Sari-sari ang opinyon ng netizens sa mga sinabi ni Nadine sa nasabing interview.

May mabilis na nag-comment ng, “Sorry, Nadine, it’s not normal to me. I don’t want my children emulating you and your BF. Na-turn-off ako. Grabe!”

Heto pa ang ibang reaksyon ng publiko…

“She’s a role model of so many youngsters. As a parent, I wish she didn’t say that ‘It’s normal..etc,’ because in as much as it’s a couple’s choice to ‘live-in’, it is not and should not be the norm.”

“It’s just the same as with freedom comes responsibilities as well. Come on, I know it’s 2017. But Nadine has young followers. It’s so easy to request not to be asked such question if she will not confirm nor deny it anyway.

“Obviously, she wants to be talked about for all the wrong reasons nga lang. It’s all for the fame. And also para mapasubo na rin si James sa kanya.”

“Hindi dahil ginagawa ng marami, ibig sabihin na ‘yun ang tama. Nakaka-disappoint ‘tong sagot niya. Ineng, may mga ine-endorse kang produkto at Kids’ Choice awardee ka pa. Totoo man o hindi, sana hindi mo naman prinomote na okey lang, kasi maraming gumagawa.

“Marami kayong batang fans. As celebrities, may responsibilidad kayo sa audience n’yo.

Sa mga magre-react na mas­yadong mapagmalinis ang comment ko, tanungin ko kayo, kung anak n’yo si Nadine, okey lang sa inyo na nakikipag-live in siya?

“O kung may anak kayo, okey lang ba na ganito iniidolo niya at one day gawin din niya? Kung oo ang sagot n’yo, wow! Wow lang talaga!”

“Kaya parami nang parami ang kabataang maagang nabubuntis, kasi may mga tao na ganyan mag-isip. Hindi kasi porke’t 2017 na nga­yon ay okey lang yan. At ‘di porke’t madaming gumagawa ay tama. Kinukunsinte na lang din kasi ng iba kaya feeling nila, tama sila.”

“Ang ‘di ako makapaniwala ay paano si Nadine pinayagan ng parents niya na makipag-live in na. Kay James, lalaki siya, walang mawawala kung makipag-live in. At parang proud pa si Nadine, ha?!”

May sumagot na BREADWINNER kasi si Nadz, so kaya nitong gawin kung anong gusto nito.

Ang totoo ay curious kaming malaman kung anong nararamdaman ng mga magulang ni Nadine hinggil dito.

Mas marami ang HINDI PABOR sa mga pahayag ni Nadine, pero meron din na pinuri ang sagot niya, na hindi ito nagpabebe, naging matapang at totoo sa pagsagot nito sa mga tanong.

“She’s 24 and not a teeny-bopper. So, you’re saying na masamang impluwensya?

“I mean, people choose their own path. Why would you let anyone influence yours?” hirit ng isang dumepensa sa 2017 FHM Philippines Sexiest at laging in the news na si Nadine Lustre.