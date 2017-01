NABUTASAN SI KERWIN

Nabutasan ng dalawang senador ang testimonya ng drug lord na si Kerwin Espinosa sa Senado partikular sa na­ging koneksyon nito sa dating driver at karelasyon ni Senador Leila de Lima na si Ronnie Dayan.

Naguluhan si Senador Richard Gordon sa sinabi ni Espinosa na kaya nagkaroon ng koneksyon si Kerwin kay De Lima at sa driver nitong si Dayan ay sa pamamagitan ni Supt. Jovie Espinido, kasalukuyang hepe ng pulisya ng munisipalidad ng Albuera, Leyte.

Habang si Sen. Panfilo Lacson ay nagsabing marami siyang nakitang “loose ends” sa testimonya ni Kerwin.

Sinabi ni Espinosa na wala siyang koneksyon kay De Lima subalit isang araw noong Agosto 2015 habang nasa diving sa Batangas ay tumawag umano sa kanya si Espenido at sinabing gustong makipag-usap sa kanya ng driver/bodyguard ni De Lima para magpatulong dahil kailangan ng pondo sa pagtakbo nito sa senatorial elections.

Nagtataka si Gordon kung bakit tatawag si Espinido kay Kerwin kung nagkaroon sila ng alitan dahil gusto umanong ipapatay ng police officer si Kerwin pero ibang tao lamang ang napatay dahil sa mistaken identity.

“Bakit mo siya pagkakatiwalaan kung tatangkain ka niyang papatayin?” tanong ni Gordon kay Espinosa.

“Ang hindi ko maintindihan bigla kang naniniwala kay Espinido,” pagkuwestyon pa ni Gordon.

Ayon naman kay Lacson, “‘yung aspeto lang na how he got to contact Da­yan, yon ang nakita kong loose end dahil nga kung ini-admit ni Espinido na he indeed introduced Dayan to him then tied up yung loose ends pero may denial, so sino talaga, sino ang contact ni Dayan at papaano?” ani Lacson.

Sa paliwanag naman ni Espinosa, natuwa pa raw siya sa pagtawag sa kanya ni Espenido kahit may alitan sila, pero ibinaberipika pa rin niya sa mga kaibigan niyang drug lord na sina Peter Co at Jeffrey Diaz alyas Jaguar kung totoong tumatanggap ng SOP o suhol si De Lima.

Depensa pa ni Espinosa, hindi niya hawak ang pag-iisip ni Espenido kung bakit bigla siyang kinaibigan.

“Hindi ko iyan alam kasi hindi ko hawak ang pag-iisip niya, your honor,” ani Kerwin.

Itinatanggi ni Espinido na tumawag siya kay Kerwin para ilapit sa drug lord ang driver ni De Lima.

“Hindi talaga tsaka hindi ko kilala si Dayan,” paliwanag ni Espenido.

Sa testimonya ni Espinosa sa Senate committee on public order and dangerous drugs, umaabot umano sa P8 milyon ang ibinigay niya kay Dayan sa iba’t ibang lokasyon na kinabibilangan ng parking building ng MOA, isang kainan sa Dampa sa Macapagal Boulevard at gayundin sa Burnham Park kung saan personal niyang nakita si De Lima.

Hindi naman kinompronta ni De Lima si Espinosa bagkus ay nagbigay na lang ito ng manipestasyon na ang pagdadawit sa kanya sa illegal drug trade ni Espinosa ay produkto ng fabrication.