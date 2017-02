NAGPIYESTA ang netizens sa ­microblogging site na Twitter kahapon dahil sa Best Picture SHOCKER sa 89th ­Oscar Awards.

Na-COLOMBIA ang sikat na musical na La La Land nang ideklara itong Best Picture winner, ‘yun pala ay ang coming-of-age drama na Moonlight ang tunay na nagwagi sa nasabing kategorya.

Nagkaroon ng ‘Steve Harvey moment’ sa Hollywood’s biggest night, na ang presenters ng award ay sina Warren Beatty at Faye Dunaway (mga bida ng pelikulang Bonnie and Clyde na nagse-celebrate ng 50th anniversary this year).

Sinisisi tuloy ang da­lawa gayong hindi nila kasalanan na ‘Actress in a Leading Role’ ang ­sobre na ibinigay sa kanila ng staff ng show.

In fairness kay Warren ay hindi niya ito ­binasa, si Faye ang nagbasa at nagsabing La La Land ang nanalo.

Nang mabasa ni ­Warren ang cue card ay natigilan siya, tiningnan ang loob ng envelope kung may ibang laman, pagkatapos ay tumingin kay Faye at ipinakita ang cue card.

Merong ang ­sinisisi ay si Leonardo DiCaprio, dahil hindi raw nito ­ibinigay kay Emma Stone ang envelope nito matapos itong manalong Best Actress.

Pero ang sabi ni Emma, nasa kanya ang ­sobre niya the whole time.

Ang eksplanasyon dito ng auditing firm ng Academy Awards na Price Waterhouse Cooper, for security ­purposes ay two sets of winning envelopes ang pini-print at dinadala nila sa event.

Maling sobre ang naibigay kay ­Warren ­Beatty, iyong spare ­envelope ng winner ­para sa Best Actress.

Nag-issue ng statement ang PWC ­kaugnay ng insidente at nag-apo­logize sila sa mga taga-Moonlight, La La Land, pati kina Warren ­Beatty, Faye Dunaway at sa ­Oscar viewers para sa error na nangyari.

Iimbestigahan pa umano nila kung paanong naabutan ng maling sobre ang presenters

“Is that the ­craziest Oscar moment of all time? It’s a very strange happening for Oscar history,” sabi ni Emma Stone sa mga reporter sa backstage.

May mga nagsabing dapat ay bigyan ng award ang producers ng La La Land sa pagiging gracious ng mga ito sa ­kapalpakan on live TV.

Ang isa sa mga producer ng La La Land na si Jordan Horowitz ay nag-announce na Moonlight ang tunay na Best Picture, at hindi siya nagjo-joke.

***

Sari-sari ang reaksyon kahapon sa Oscar brouhaha.

“A great ­Oscars spoiled by a bad ­envelope…” ang tweet ni ­Larry King.

“Whaaaaaaa?!? Congratulations, Moonlight! My favorite Oscars in memory!!” tweet naman ni Oprah Winfrey.

Kwelang tweet ni Darren Cris, “John Travolta just called to congratulate Warren Beatty, as our nation celebrates the peaceful transfer of power between biggest Oscar screw-ups.”

Ang hirit ng direktor na si M. Night Shyamalan sa Twitter, “I wrote the ending of the Academy Awards 2017. Jimmy Kimmel, we really got them!”

Ang Oscar ­summary na pinost ni ­Ryan Seacrest sa kanyang tweet ay, “Deserved win by the Moonlight team. Gracious concession by the La La Land team. WTF just happened for everyone else?”

Ang daming Amerikanong nag-wish na sana ay ganu’n din ang nangyari sa nakaraang US elections, na si Donald Trump ang dineklarang winner pero binawi ‘yon dahil ang totoong ­nanalo ay si Hillary Clinton.

“Amazing ending. Wish that happened on Election Day,” ang tweet ng isa sa paboritong hosts ng Oscars na si Billy Crystal.

***

Marami ang naaliw sa patawang tweet ng official ­Twitter account ng Miss Universe sa Oscars na, “Have your people call our people — we know what to do,” after ng naganap na blooper.

Si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach ay benta rin ang tweet na smiley emojis, na may kasamang maiksing clip ng kanyang Cream Silk TVC na sinasabi niya ang linyang, “If it can happen to me, it can happen to anybody.”

Kumalat din agad ang Miss U memes na pinuputungan ng korona si Miss Colombia (La La Land), tapos ay binawi ito at inilipat sa ulo ni Miss ­Philippines (Moonlight).

***

Si Lea Salonga ay nag-tweet ng, “Whoever handed Warren Beatty the envelope to read… duuuuuuuuude, whyyyyyyyyy? It takes one second to check that!!!!!!! Come on now!!!!!”

Ang reaction tweet ni Direk Joey Reyes, “Oh God, Oscars! This is unbelievable! This is unspeakable! Miss Universe Part II???”

Sey ni Direk Jun Lana sa kanyang tweet, “Kung dito nangyari ‘yan, may Senate hearing na ‘yan next week.”

Natuwa kami na ang bet ­naming Moonlight ang nag-uwi ng pinakamataas na parangal.

Patok ‘yung tweet na, “A black film won Best Picture and no slavery or maids were involved in the making of the film!”