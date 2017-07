Muslim ID ‘di kinagat sa Palasyo

Hindi kinagat ng Malacañang ang pagkakaroon ng Muslim ID system.

Ayon kay Presidential spokesperson Ernesto Abella, sinusuportahan nila ang national ID system para sa lahat ng Pinoy.

“The Palace’s position is really for a national ID. So I think we should leave it at that — for a national ID.

I think… that particular ethnic-centered ID was really a local initiative and I think its best that we have a… the Palace’s position is that there should be a national ID,” pahayag ni Abella sa press briefing sa Malacañang kahapon.

Iginiit ni Abella na wala namang nagtutulak ng panukalang Muslim ID mula sa hanay ng Kongreso o maging sa iba pang mga opisyal ng pamahalaan.