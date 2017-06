Murder ipinanood sa aso

By Cherk Balagtas

Nagmistulang piping saksi ang isang aso sa pagpatay sa kanyang among babae dahil binusalan ang kanyang bibig ng umata­keng killer sa Caloocan City kahapon.

Wala nang buhay at may mga tama ng saksak sa katawan at walang pang-ibabang kasuotan sa inuupahang apartment sa nabanggit na lungsod ang biktimang kinilalang si Katrina Abalos, 21-anyos na nangungupahan sa isang apartment sa 2nd Avenue, Barangay 38, Caloocan City nang matagpuan ng mga awtoridad pasado alas-otso ng umaga.

Bago natagpuan ang bangkay ay nagtungo umano ang mga kaanak ng biktima sa apartment ng nito at nakita umano nila ito mula sa labas na nakabaluktot na tila natutulog sa sahig.

Sinubukan umano nilang gisingin ang biktima sa pamamagitan ng pa­ngangatok dito ngunit may katagalan na umano nilang ginigising ay bigo sila.

Doon na sila humingi ng saklolo sa barangay na nakakasakop sa lugar na agad namang nakares­ponde.

Pagbukas ng inuupahan nito ay nakitang wala na palang buhay ang biktima at may mga tama ng saksak sa katawan, nakasuot umano ito ng puting sando at walang suot na kahit anong pang-ibaba.

Nakita rin ang alagang aso ng biktima na nakabusal ang bibig at hindi makatahol.

Napag-alaman mula sa mga kaanak ng biktima na may karelasyon umano ang biktima na nakilalang si Michael Madali at umalis umano noong Biyernes at nagtungo ng Ilocos pero bago umano ito umalis ay nagkaroon pa umano ng mainitang pagtatalo ang dalawa noong Huwebes, bagay na isa sa sisilipin ng pulisya na motibo ng krimen.

Napag-alaman pa sa pulisya na may nawawala umanong mga gamit ang biktima kabilang ang hindi pa mabatid na halaga ng pera sa wallet nito.

Sa ngayon ay patuloy ang imbestigasyon ng pulisya at inaalam rin kung sino ang nasa likod ng k­rimen.