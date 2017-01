MURAHAN SA M’CAÑANG

Kung ‘good mood’ si Pangulong Rodrigo Duterte nang humarap sa diplomatic community kahapon ng umaga sa New Year’s Vin D’ Honneur, beast mode naman ang Pangulo nang harapin ang mga alkaldeng ipinatawag sa Malakanyang kaugnay sa problema sa iligal na droga kahapon ng hapon.

Lulan umano ng ilang bus ang mga local chief executives nang duma­ting sa Malacañang na naunang binantaan ng Pangulo na mag-resign kung hindi ay papatayin ang mga mayor na sangkot sa iligal na droga.

Isang alkaldeng ayaw magpabanggit ng pangalan na kasama sa mga dumating sa Palasyo ang nagkumpirmang umaatikabong mura at banta ang pinakawalan ng Pangulo sa mga kaharap na local executives habang nagsasalita patungkol sa problema sa iligal na droga ng bansa.

Pinagmumura diumano at pinagbantaan ng Pangulo ang mga local execs na sangkot sa illegal drug trade.

“(He was in a) very bad mood. Minura at pinagbantaan ang ma­yors na involved sa illegal drugs at corrupt,” ­ayon pa sa source.

Kinumpirma naman ni Presidential Spokesman Ernesto Abella ang dayalogo ng Pangulo sa mga local executives sa buong bansa hinggil problema sa kriminalidad at iligal na droga.

Nauna nang pinasaringan ng Pangulo sa mass oathtaking ng mga bagong talagang opi­syal na personal aniya niyang kakausapin ang mga mayors at ipahanap ang mga pangalan sa drug list.

“Kaya kung sabihin mong patayan, eh anak ng… huwag na tayong magbolahan. Pero as long as I’m President, itong malalaking shabu dealers, mamamatay talaga ‘to and the next batch would really be… tatawagin ko iyong mga mayors, i-lock ko, no… kami-kami lang.

Sabihin ko talaga sa kanila. Nga­yon, ganoon kakapal iyong pinakita ko sa inyo eh. Hanapin mo iyong pangalan mo diyan mayor, p#t*@ng-!n@ ‘pag nandiyan iyong pangalan mo, may problema ka. Talagang papata­yin kita,” pagbabanta ng Pangulo.

Binanggit din ng source na muli raw pinangalanan ni Pangulong Digong ang dating police officer at ngayon ay Daanbantayan, Cebu Mayor Vicente Loot na sangkot sa drug trade at siyam pa umanong mga judges.