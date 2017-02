“Mura free” sa ADB anniv

Hindi kagaya ng mga nakasanayang diskarte ng pagtatalumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi naringgan ng pagmumura o bumuga ng maaanghang na kataga sa kanyang speech ang Presidente nang dumalo ito sa ika-50 taong anibersaryo ng Asian Development Bank (ADB) sa Lungsod ng Mandaluyong kahapon ng hapon.

Binanggit ni Pangulong Duterte na hindi talaga ­nito nakagawian na magbasa ng inihandang talumpati.

Pero kailangan aniyang makibagay siya sa okasyon at sa crowd kaya naman minabuti na lamang nito na basahin ang talumpati.

Ibinida ni PDu30 na parte ito ng kanyang “make-up”.

“I am not into reading speeches but because of the crowd, I have to be prim and proper not to be cas­ting cuss words and epithets. But really, it’s part of my make-up.

Better read a prepared speech, it’s all-courteous, the words there are very diplomatic and civil,” paghahayag ni PDu30.