Muling pag-eksena ng PNP sa drug campaign kinontra

Hangga’t hindi ganap na malinis sa katiwalian at hindi naibabalik ang di­siplina sa hanay ng kapulisan ay hindi dapat isabak ang mga ito sa giyera ng pamahalaan kontra droga.

Giit ito ni Senador Panfilo Lacson, chair ng committee on public order and illegal drugs, kaalinsunod na rin sa naging desisyon kamakailan ng Malacañang na aalisin na ang tauhan ng PNP kasama ang National Bureau of Investigation (NBI) sa operasyon kontra droga matapos na masangkot sa ilegal na operasyon partikular sa “tokhang for ransom”.

Sa halip, ibinigay na muna sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang buong pagtutok sa operasyon.

Ayon sa senador, tama lamang na magkaroon muna ng malawakang pag­lilinis sa hanay ng kapulisan bago muling isabak sa anumang operasyon upang maibalik naman ang nasi­rang imahe ng institusyon.

“Not until they are prepared. Meaning, tapos na ang kanilang internal cleansing, naibalik ang disiplina, pwede uli isabak. And I think that’s the right move,” ayon kay Lacson.

Naniniwala ang senador na sa tindi at lawak ng problema sa droga, maging ang Pangulo ay nabigla at hindi nakayanan kung kaya’t agad niyang isinabak sa kampanya ang kapulisan.

“Because of the enormity of the problem. Hindi nakayanan ni Presidente kasi passion niya even du­ring the campaign ito ang sinasabi niya. So ‘di na nakahintay, sinabak agad,” ayon pa kay Lacson.