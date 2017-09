Muay Delarmino naniguro sa silver

By RC

Nakasigurado si Filipino muay thai fighter Phillip Delarmino ng silver nang umabante sa final tapos ng 30-27 win kay Turkman Rusdem Bayramdurdyyew sa -57kg semifinals match noong Miyerkules ng gabi sa 5th Asian Indoor and Martial Arts Games sa Martial Arts Arena ng Ashgabat Olympic Complex sa Turkmenistan.

Dinomina ni Delarmino ang laban sa pangingibabaw sa loob ng three rounds.

Katapat ng 26-year-old Ilonggo sa gold match kagabi si Thai Chotichanin Kokkrachai na may parehas na 30-27 victory kay Almaz Sarsembekov ng Kazakhstan sa isa pang Final Four match.

“Nahirapan din ako sa kalaban ko, pero effective naman yung game plan namin ni coach Billy (Alumno),” ani Delarmino. “Napag-aralan namin dahil sa last two fights ko ganun lang plano ko… clear na kunin namin every round. Mahirap kasi kung dumikit ang laban tapos ang kalaban host country pa.”

Nasa 13th overall sa medal count sa 2-gold, 5-silver at 6-bronze ang Team Pilipinas sa 62-nation, quadrennial. Ratsada na ang Turkmenistan sa 55-38-37.

Pumitas lang ng bronze sina taekwondo jins Francis Aaron Agojo na bigo kay Jang Jun ng South Korea (9-34) sa -58kg semifinals at Jefferson Manatad na taob kay Kazakh Aldos Kulmanbetov (0-5) sa -80kg Classic Style final four, at si kurash grappler Al Rolan Llamas na 10-0 semis loser kay Erkin Omurzakow ng host country sa men’s -60kg weight class.