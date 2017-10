MRT-3 sinabotahe sa diaper

Hindi malayong sinabotahe ang operasyo­n ng Metro Rail Transit (MRT) Line 3 sa diaper na sumabit sa ­power line na nagresulta sa big­laang pagtigil ng operasyon nito kahapon ng umaga.

“Diaper on MRT3. Is this sabotage? Who in their right mind would think of throwing a diaper­ to interrupt the service? Only a saboteur would do that,” komento ni Puwersa Ng Bayaning Atleta (PBA) Party-list Rep. Jericho Nograles.

Dinagdag pa ng kongresista na kahina-hinala­ ang ‘timing’ ng pagkakaroon ng diaper sa linya ng kuryente sa MRT.

Matatandaan na nag­labas na kamakailan ng notice of termination ang Department of Transportation (DOTr) sa maintenance contract ng Busan Universal Rail Inc. (BURI) sa MRT-3.

“The timing is suspect too. Why in the whole history of the MRT3 we have a first time incident of a diaper stopping the trains. The coincidence of the termination of the BURI relationship is too convenient,” ayon pa kay Nograles.

Kaya napapanaho­n na aniyang umaksiyo­n ang gobyerno para kagya­t na ipatigil o suspendihin ang lahat ng operasyon ng BURI sa MRT-3 at i-take over ang pagmamantine nito.

Samantala, nais ni Senadora Grace Poe na managot ang mga datin­g opisyal ng noo’y Department of Transportatio­n and Communications (DOTC) na responsable sa pagkuha ng serbisyo ng Busan Universal Rail Inc. (BURI) bilang maintenance provider ng MRT-3.

Inihain ng Department of Transportation (DOTr) sa pamamagitan ni Undersecretary for Legal Affairs and Procurement Reinier Paul Yebra, ang kasong graft sa Office of the Ombudsman laban kay dating DOTC Secretary Emilio Abay­a kasama ang iba pang dating opisyal ng kagawaran gayundin ang mga opisyal ng BURI dahil sa maanomalyang kontrata sa MRT-3.

“Dapat talagang ma­nagot sila sa kapabayaa­n at kapalpakan nila at panloloko sa taumbayan­ sa pagpapaniwalang gagaa­n ang mga pasanin­ ng ­pasahero sa pagkuha ng bagong maintenance provider. Isa itong anomalya­ na kung ipagpapatuloy pa ay masasayan­g laman­g ang pera at mala­lagay sa pangani­b ang buhay ng mga sumasakay sa MRT,” pahaya­g ni Poe.

Pagkakataon na rin aniya ito para patunaya­n ng Ombudsman na isa itong independent body at hindi naiimpluwensiyahan ng politika.