Morale ng mga sundalo mataas pero mga pulis ‘di maiangat

Ibinida ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na ngayon lamang nangyari sa kasaysayan ng bansa ang pagtaas ng morale ng mga sundalo at pagpapamalas ng walang bahid ng pansariling interes ang pagsisilbi sa bayan.

Ito ang pananaw ni AFP Spokesman Brig. Gen. Restituto ­Padilla kasabay ng paggunita sa isang taon sa poder ni Pangulong Rodrigo Duterte na kanilang commander-in-chief.

Binanggit din ng AFP ang suportang ginawa at patuloy na ­ginagawa ng liderato ng gobyerno bilang pagpapakita ng kanyang malasakit sa mga nasusugatang sundalo at sa pamilya ng mga ­nasasawing tropa ng pamahalaan sa mga ginagawang ­operasyon ­kontra kriminalidad at terorismo.

Kaya naman nangako ang AFP na tiwala ng Pangulo at publiko ay ibabalik ng AFP sa pamamagitan ng tapat na pagsisilbi.

Kinikilala natin ang pananaw na ito ng AFP na nararapat lamang na tugon ng kanilang liderato bilang suporta sa tropa ng ating gobyerno.

Ang pangyayaring ito sa AFP ay malayung-malayo sa kasalukuyang estado ng ating Pambansang Kapulisan o ang Philippine National Police (PNP) na hindi na maiangat-angat ang integridad dahil sa patuloy na pagkakaroon ng mga abusadong mga tauhan.

Pinakahuli ay ang dalawang pulis-Mandaluyong na ­nasangkot sa pana­nakit ng ­dalawang sibilyan na kanilang hinuli dahil sa pag­labag sa ordinansa.

Malupit ang inabot na pananakit ng dala­wang sibilyan at ­masuwerte na ­lamang dahil nakunan ng ­video ang kasalbahihang kanilang ginawa.

Papaano ang iba pang pag-abuso ng mga awtoridad na hindi nakukunan ng video?

Kaya dapat lamang na maging alerto at lahat laban sa ganitong mga abusadong mga awtoridad, huwag tayong matakot na ilantad ang kanilang kalokohan upang maubos silang mga ­pasaway na mga pulis.

Pero sana matuldukan na ang pag-abuso sa hanay ng mga ­pulis dahil ang tagal-tagal na panahon nang iniaangat ang kanilang hanay pero lagi pa ring bigo.