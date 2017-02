Monstrous crimes ‘di kayang pagtakpan

Hindi kayang takpan ng mga walang basehang alegasyon ng Palasyo­ ng Malacañang ang umano’y “monstrous crimes” ni Pangulong Rodrigo Duterte na isiniwalat ng nagpakilalang dating hitman ng Davao Death Squad (DDS) at pinatotohanan naman ng dating lider ng grupo na si dating SPO3 Arthur Lascañas.

Ito ang pahayag ni Vice President Leni Robredo na lubhang nabahala sa pagpapatotoo ni Lascañas kaugnay ng DDS na pumapatay ng mga kriminal base sa utos ng noo’y alkalde ng Davao na si Duterte.

“The imputation of such monstrous crimes to the President is unprecedente­d in its gravity, and can no longer be brushed aside by mere denials,” pahayag ni Robredo kahapon.

Ginawa ni Robredo ang pahayag matapos ilutang ni Presidential Communication Office (PCO) Secretary Martin Anda­nar na binayaran umano ng $1,000 ang mga ­reporter para i-cover ang press conference ni Lascañas kung saan inamin nito na siya ang lider ng DDS at personal na inutusan ni Duterte na pumatay ng kriminal kapalit ng malaking halaga.

Dahil dito, ikinatuwa ni Robredo ang desisyon ng mayorya sa Senado na muling buksan ang im­bestigasyon sa extrajudicial killings sa Davao City noong mayor pa si Duterte.