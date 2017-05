Monsour nairita sa SBP

Kinabanas ni 5th Asian Indoor and Martial Arts Games 2017 Team Philippine Chef de Mission Monsour del Rosario ang malabnaw na dahilan ng Samahang Basketbol ng Pilipinas sa hindi pagpapadala ng 3×3 men’s basketball team sa palaro sa Sept. 17-27 sa Ashqabat, Turkmenistan.

Sa weekly PSA Forum sa Golden Phoenix Hotel sa Pasay nitong Martes, ikinagulat ng Philippine Taekwondo Association Secretary General ang hakbang ng SBP gayung “basketball crazy nation” aniya ang bansa.

“Iyan nga ang nakakatawa. Two or three months ago ay kinausap ko ang asosasyon about 3×3 at tinatanong ko kay Bernie Atienza about that. Ang sagot niya 2 months ago nu’ng magmiting kami sa POC office, pinag-iisipan kung magpapadala sila ng team,” iritableng kuwento ni Del Rosario.

Lalo pang nabuwisit si Del Rosario nang buuin ang tinaguriang “Dream Team Trio” ng bansa na ipapadala ng SBP sa FIBA 3×3 World Cup 2017 sa June 17-21 sa Nantes, France at bubuuin nina Jeron Teng, Kiefer Ravena, Kobe Paras at alternate Raymar Jose.