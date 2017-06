Mommy traffic enforcers manghuhuli ng motoristang pasaway

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Makapag-iisyu na ng traffic violation tickets sa mga pasaway na motorista ang mga tina­guriang ‘mommy’ traffic enforcers sa Maynila.

Ayon kay Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada, ­sumasailalim na sa advance traffic management ­training at seminar ang mga kababaihang traffic enforcers upang mabigyan ng tamang kaalaman sa iba’t ibang traffic rules and regulations at mga uri ng paglabag sa batas-trapiko.

Pangunahing responsibilidad ng mga ­mommy enforcers ang tumulong sa pagsasaayos ng trapiko sa paligid ng mga paaralan at pag-alalay sa mga batang tumatawid sa 72 public elementary schools sa lungsod.

Sa pangunguna ng MPTB sector commander, ang mga mommy traffic enforcers ay naka-duty sa shift na 6:00 am hanggang 9:00 am, 11:00 am hanggang 2:00 pm, o 12:00 ng tanghali hanggang 6:00 pm.

Tatanggap ng buwanang allowance na P6,000 ang mga mommies na enforcer.