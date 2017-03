MOMMY DIVINE, KONTRA PA SA SARAH-MATTEO WEDDING

WALEY: OK lang kung iba-blind item at baka mas may ­value pa kung BI ­pero ­pangalanan na para matukoy na.

Remember Eula Caballero? The ­winner of the Star Factor ng TV5 bago pa nagka-Artista Academy?

Ka-batch niya si Ritz Azul na ­hanggang ngayon ay ­hinihintay maipalabas ang kanyang Promise Of ­Forever na teleserye sa ABS-CBN.

Back to Eula ­(hindi po Valdez, ha) — she has joined her boyfriend Christian Samson in the US para doon na magsama at manirahan away from showbusiness.

Sayang, because Eula can act, while Christian (not Bautista, ha) took a course in Audio Visual Media Technology in College of St. Benilde.

Hindi ko lang sigurado kung natapos ­niya ang buong kurso though.

Ang ex ni Christian na naging girlfriend niya in between Eula ay si Hanna Flores (na isang Star recording artist) na anak ng musical director/arranger na si Homer Flores.

Nagparaya si Hanna nang napansin niyang si Eula pa rin ang hanap ni Christian kahit sila na, na nagdaloy sa isang magandang transition kina Hanna at Eula, pati na rin kay Christian.

So nice na imbitado pa sina ­Eula at Christian sa magiging kasal ni Hanna with her Chinese businessman fiance sa July ­dito sa Maynila.

Pati sina Gretchen Ho (na batchmate ni Hanna sa ICA) at Robi Domingo ay imbitado rin.

Aside from them, all the friends of Homer like Sharon, Martin, Gary, ZsaZsa, Pops, ­Sarah and even Jose Mari Chan and the whole ASAP family ay kasama sa nasabing wedding.

Kung napakabongga na ng debut ni Hanna (na unica hija nina Homer at asawang Rocky Flores), this will undoubtedly be a very star-studded wedding too.

After ba nito, sina Sarah Geronimo at ­Matteo Guidicelli na ang susunod?

Sabi ni Hanna, “Sabi ni Mommy ­Divine, sabihan ko muna si Sarah na ‘wag muna. Pero who am I to say, ‘di ba? ­Basta I love Sarah.”

***

HAVEY: Ang Matilda, The ­Musicale ay based on the children’s novel by Roald Dahl.

It was adapted by Dennis Kelly at ­nilagyan ng music at lyrics ni Tim Minchin.

Ang kuwento ay ­naka-focus kay Matilda, isang biba at matabil na 5-year-old girl na marunong mag-telekinesis who loves reading, overcomes obstacles caused by her ­family and school, and helps her teacher to reclaim her life.

Tarush ‘di ba?

Noong 2012, nanalo ito ng Olivier Awards sa West End at noong 2013, humakot ng awards sa Tony sa America.

Running pa rin ito sa West End, touring sa Australia at sa US, and very soon, dito sa atin.

Maraming mga bata ang nag-­audition kasama na ang mga anak ­nina Lea Salonga at Robert Chien na si Nicole, at anak nina Nyoy Volante at Mikkie Bradshaw na si Sophie.

Parehong nabigyan ng callback notices ang ­dalawang bata.

Exciting ito dahil mapapanood natin ang mga next ­generation ­artists sa kanilang pagganap, pero mayroon daw legit na ­issue. Naghihigpit na ang ­Department of Labor and Employment (DOLE) ngayon dahil ­lahat ng mga bata — hindi lang ­pala 8 hours pwedeng magtrabaho but literally hanggang 8:00 PM lang, mapa-TV, movies ­pati sa theater.

Eh paano na ang mga theater presentations na usually 8:00 PM nagsisimula? Ibig bang sabihin, hanggang matinee lang ang actors na bata?

In the next days, makikita nating umaalma na ang theater community sa ruling na ito.

***

