Mommies magtatrapik sa Maynila

Magsisimula nang magmando ng trapiko ang nasa 252 kababaihan na sinanay ng lokal na pamahalaan ng Lungsod ng Maynila.

Ayon kay Manila Mayor Joseph Estrada, matapos sumailalim sa matinding pagsasanay ay magsisimula nang magtrabaho bilang auxiliary traffic enforcers ang nasabing kababaihan sa Maynila.

Aniya, ang 252 ‘mommy traffic enforcers’, ang unang grupo ng mga kababaihan na nagsanay sa ilalim ng ‘Motherly Traffic Attendants’ program ng pamahalaang lungsod.

“With their motherly love, our children will be safe in school. We know they’re in good hands. I am confident they will perform their duties well, being mothers themselves,” ani Estrada.

Magugunitang noong buwan ng Nobyembre ng nakaraang taon ay sinibak ni Estrada ang lahat ng 690 traffic enforcers ng Manila Traffic and Parking Bureau (MTPB) dahil sa dami ng reklamo ng pangongotong sa mga motorista at mga iligal na gawain laban sa mga ito.

Kumpiyansa si Estrada na sa pamamagitan ng mga kababaihang magmamando ng trapiko sa lansangan ay maiiwasan ang kurapsyon at katiwalian.

“We have high expectations from each and every one of you. You all know that you have been recruited because our MTPB enforcers have been involved in anomalies. I trust you will help us regain the reputation of MTPB,” dagdag pa ni Estrada.