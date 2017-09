Modus sa pagbebenta ng tsekot, nabuking ng Lipa PNP

By Ronilo Dagos

Dinampot ng mga tauhan ng Lipa PNP kamakalawa ang limang katao na ang modus ay magbenta ng mga kotse na peke ang papeles.

Kinilala ang mga naaresto na sina Mary Ann Dionisio y Estella, 46- anyos, ng J.P. Rizal, Barangay Valenzuela, Makati, Metro Manila; Raven Keano Dilay y Santo, 20, ng Barangay Hulo, Mandaluyong City; Paul Christian Rosales y Pingal, 25; Ruel San Pedro y Porras, 40, at si Jessie Dizon y Dela Vega, 37 anyos ng Bohemian Tower, Tivoli Gardens, Mandaluyong City.

Batay sa imbestigasyon ng Lipa police, bandang alas 8:30 ng umaga kamakalawa ng katagpuin ng mga suspek ang biktimang si Jimmy Marquez y Dimaano, 44 anyos, sa harap ng SM City-Lipa sa Barangay Marawoy para sa bentahan ng isang Hyundai Elentra na may conduction sticker na MR 6458 sa halagang P320,000.00.

Subalit nang magbabayaran ay nagdalawang-isip ang biktima at tinawagan ang kanyang kaibigan sa LTO Lipa na si William Dimatulac-MB Inspector Aide at ang pulis na si SPO2 Robert Espiritu, Chief ng investigation, upang ipaberipeka ang mga papeles ng kotse.

Nang maberipeka, lumabas na peke ang OR at CR ng sasakyan maging ang driver license ng suspek na si Dilay na siyang nagmamaneho ng service vehicle na isang Mitsubishi Mirage na may conduction sticker na NM 5025. Agad inaresto ng mga pulis ang limang suspek.

Narekober sa mga ito ang kopya ng deed of sale at iba pang mga ID at dokumento na nakapangalan sa isang Nazrudyn Cablayan Masorong na umano’y may-ari ng kotse.

Wala din ang mga itong maipakitang dokumento para sa kanilang kotseng Mitsubishi Mirage.

Habang isinasagawa ang imbetigasyon, isa pang biktima na kinilalang si Jason Jemenez y Tabuada, 24 anyos, ang lumapit sa mga pulis na nakabili din umano siya sa mga suspek ng isang kotseng Hyundai Accent sa mga suspek na ng birepikahin din ang mga papeles ay natuklasang pawang peke rin.