Modus sa online visa application

By Kaye Dacer

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Isa na namang Overseas Filipino Worker o OFW ang nabiktima sa internet. Dating OFW sa bansang Korea si Angela (‘di tunay na pangalan) ang lumapit sa inyong lingkod dahil sa isandaang libong piso niyang nai-deposit sa isang kum­panya na nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa.

Nakita ni Angela sa nasabing website ang isang kumpanyang Global Asia na nakabase diumano sa Cebu ang nag-aalok ng trabaho sa Canada at sila na lahat ang bahalang magproseso ng visa at siyempre pati na rin ng employer na kanilang papasukan sa Canada.

Sa kagustuhan na makapagtrabaho ni Angela sa Canada, nagbayad ito ng halagang isandaang libong piso para maproseso lahat. Naniwala siya sa nasabing kumpanya sa dahilang ito ay may kumpanya at ang bangko ay isang lehitimong bangko kung saan ide-­deposit ang pera pambayad sa nasabing visa.

Ang iba nga namang nanloloko ay talagang may recruiter na nakikipag-usap sa taong nire-recruit at saka hinihingan ng pera. Ibang istilo nga naman ito ng panloloko ng isang lehitimong kumpanya kuno na matatagpuan sa website at sa bangko magde-deposit ang kanyang pinagkatiwalaan na akala niya ay totoo.

Sa pakikipag-usap namin kay Angela kung bakit siya nagtiwala ay ang sinagot niya ay kumpanya ang Global Asia at sa bangko na kilala ay may current account ang nasabing kumpanya.

Doon sa bangko ide-deposit ang pera para sa aplikasyon na naging dahilan para siya ay maniwala na ok at lehitimo ang Global­ Asia. ‘Di biro ang isandaang libong piso at lalong ‘di biro na ang pera mong pinaghirapan ay mapupunta lamang sa wala.

Pinagbigay-alam namin­ sa National Bureau of Investigation o NBI ang nangyari at umaasa na kahit papaano ay mahuhuli ang mga gumagawa ng ganitong klase ng panloloko na ‘di na basta iaabot ang pera sa isang nagpapanggap na lehitimong ­recruiter na mas malaki pa nga si­guro ang tsansa na mahuli kesa sa isang kumpanya sa isang internet na ‘di mo alam kung sino ang nasa likod ng modus na ito. Na pati isang lehitimo at mala­king bangko ay nagagamit dahil nakapagbukas ang nasabing kumpanya ng ­account sa kanila.

Sana mas paigtingin pa ng mga bangko ang kanilang pagpapahintulo­t ng pagbubukas ng account ng mga kumpanya lalo pa kung ito ay bago lamang.

Pero higit sa lahat ay ang ibayong pag-iingat ng mga taong naghahangad na magtrabaho sa ibang ­bansa sa mga ganitong uri ng ­panloloko.