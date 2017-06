Modernisasyon sa LTO maging solusyon kaya sa korapsyon?

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Puntirya ng Land Transportation Office (LTO) na isailalim sa modernisasyon ang ilang serbisyo ng ahensya.

Plano ng LTO na gawin ng online ang transaction sa pagkuha ng driver’s license at car registration.

Sa ganitong paraan ay naniniwala ang pamunuan ng LTO na higit pang mapapahusay ang serbisyo, transparency sa tanggapan.

Higit sa lahat ay magiging iwas-korapsyon na rin sa mga tran­saksyon dito bukod pa sa makakaramdam na ng kaginhawahan ang lahat ng dudulog sa LTO.

Aminado naman ang LTO na matagal nang ideya ang naturang proyekto at pursigido na ang kasalukuyang mga opisyal na bigyan ito ng katuparan.

Magandang balita ito para sa mga Pinoy na makikipagtransaksyon sa LTO.

Hangad nating magkaroon nga ng katuparan ang mga pina­planong ito ng LTO upang mabura na sila sa tinaguriang isa sa pinaka-korap na ahensya ng gobyerno.

Bukod sa posibleng pagkatanggal sa masamang imahe ay malaking tulong din ang proyektong modernisasyon sa mga taong magtutungo at may transak­syon sa LTO dahil mababawasan na ang dating napakahabang oras na kanilang ginugugol sa pagsasaayos ng mga papeles ng kanilang mga sasakyan at lisensya.

Sa sandaling magkaroon ng katuparan ang magandang planong ito, hindi lamang ang mga taong may transaksyon sa ahensya ang makikinabang kundi ang mismong LTO dahil bukod sa magiging madali na ang kanilang trabaho ay magiging mabango na rin sila sa paningin ng publiko.