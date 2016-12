Mocha, walang nagawa para sa mga pelikulang INAAPI

AFTER being part of a female group na ang add on feature sa performances nila ay dukutin ang natutulog na phalluses of men at ipa-touch me in the morning ang kanilang bosoms, at ikiskis ang kanilang behinds sa crotches of their male worshippers, ang reimbensyon ni Mocha Uson, bilang mistress of doom & gloom eh bumongga in a major, major way.

Si Uson ang mouthpiece of the President Digong Duterte Die Hards.

Every time she opens her mouth, may dramarama siyang she is better than the rest of us.

Ang kanyang mga emotada encarnacion, suklam na suklam sa mga kakulangan of the people who do not believe in whatever she is espousing or fighting for.

Ang rants niya sa blog, nakakahilo. Nakakapagdabog ng bangs. ­Inuubos ang pasensya mo.

Kasi, lubhang makitid ang pahayag. Alam mong hindi sinaliksik at hinanap ang katotohanan.

Kaloka ring isipin na may isang broadsheet na pinatulan ang ilusyon niya bilang speaker of the descamisados kaya naging kolumnista ito, sa opi­nion page pa at that.

Isa pang kabaliwan, ginawa siyang ambassadress ng MMFF 2016. May itinulong ba ang kanyang presensya at clout sa nasabing festival? Wala.

Hindi niya napigilan ang mga kapitalistang lantaran ang panlalapasta­ngan sa mga “pelikulang maliliit”.

Walang mga sinehan sa probinsya. Pull out agad kasi mahina. Sha­ring of the cinemas, kasi, kaunti ang nanonood.

Asan ang kuda, hanash at sustansya niya para hikayatin ang mga taong panoorin ang mga pelikulang “inaapi”?

Asan ang impluwensya at kapangyarihan para pigilan ang “naghaha­ring uri”?

She is indeed the perfect example of all bark but no bite persona. Gusto lang, camera close ups at photo opportunities. Ang nais lamang, 15 mi­nutes of limelight and then off to the next to­pic na mambwibwisit siyang muli.

Apat na taon pa for all of us to bear her.

Wala bang social media darling who will directly assault this great pretender?