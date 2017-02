MOCHA, WALA NANG SILBI SA MTRCB

WALEY: Kahapon dapat ang pakikipag-usap ni Mocha Uson sa bagong MTRCB Chairperson na si Rachel Arenas tungkol sa objections niya sa mga teleseryeng The Better Half (pilot episode noong Pebrero 13) at Ipaglaban Mo (ABUSO episode nina Shy Carlos, Paolo Paraiso at Edgar Allan Guzman noong Pebrero 11).

May mga maseselang eksena at tema raw rito na hindi angkop maipa­labas sa TV.

Simula pa lang ng kanyang panunungkulan sa MTRCB, very vocal na ang posisyon ni ­Mocha against the SPG (Super Parental ­Guidance) classification.

Imbes na hintayin muna niya ang pagpupulong nila ng MTRCB Chair ay nanguna na ­siyang nagsumbong sa kanyang mga ka-DDS sa kanyang Mocha Uson blogsite.

Sabi ni Mocha, “Dapat ang ipinapalabas diyan sa telebisyon ay appropriate for all ages, general patronage.

“Kasi, maraming ­kabataan ang nakakapanood.

“Yung Strong ­Parental Guidance, ginagamit ito para makalusot yung mga malalaswang eksena.

“Dahil ang SPG, in fact, under PG pa rin ang classification na ‘yun…

“Ginagamit itong SPG para maipalusot o maipalabas ‘yung eksena diyan sa inirereklamo ­niyo – ‘yung rape scene sa Ipaglaban Mo sa ABS-CBN at saka The Better Half diyan din sa ABS-CBN.

“Ang haba ng halikan. Mayroon pang nakapatong yung babae sa lalaki.

“Itong reklamong ito, hindi lang po sa akin, may public pressure po dito. Kinukulit po ako kung bakit ­nakakalusot po ito.

“Kahit ano pong gawin ko para magkaroon ng pagbabago po sa MTRCB at saka mga programang ipalalabas, walang pong mangyayari.

“Alam n’yo po kung bakit? Isa lang po ako sa mga board members. Trenta po ang board members doon.

“Ang mahirap, ‘yung iba doon ay galing pa sa dating administrasyon.

“At may mga nakasanayan na po silang ginagawa doon. May mga iba doon na ayaw sa pagbabago.

“Bakit pa tayo nasa MTRCB ngayon?

“Ano na ang ­silbi ­natin diyan sa MTRCB kung wala rin palang mangyayaring ­pagbabago sa telebisyon?

“Kung patuloy pa rin pala ang kalaswaan, ang violence; kung hindi rin naman pala susunod ang pamunuan ng MTRCB sa direksiyon ng bansa natin sa pagbabago?

“Sayang lang po… ang tax niyo na ibina­bayad sa amin kung ipalalabas din itong mga malalaswang eksena, na ipinagmamalaki pa ng mga TV network.

“Kung di natin makukumbinsi ang mga board members na pigilan itong malalaswang eksena sa telebisyon eh magre-resign na lang po tayo.

“Hindi ko po maaatim na tanggapin ang buwis ninyo, ang ibinabayad sa aking suweldo.

“Tapos, hahayaan ko lang po na patuloy lang itong mga basurang programang ito na ipinapa­labas sa mga TV networks para kumita lang sila.

“Wala na po akong silbi diyan sa MTRCB.”

Maraming ­nagsabi na sana, hinintay na lang muna ni Mocha ang kinalabasan ng meeting nila ng butihing MTRCB Chair bago nagpalabas ng anumang statement.

Hindi siya nag-iisa sa board kaya dapat, as a ­collegial body, ay matuto si Mocha na magkumbinse at mag-lobby ng kanyang posisyon sa paraang aayunan ng mga kasamahan — at ­hindi sa pamamagitan ng ­pag-iingay agad sa ­social media.

Dahil sa akto niyang ito, nagpalabas ng statement ang Malacañang noong Linggo na ito ang isinasaad, ­­“Former ­dancer and sex ­adviser Mocha Uson is free to leave her post as a member of the Movie and Television ­Review and Classification Board (MTRCB).”

Abangan natin ang susunod na pangyayari sa saga ni Mocha!