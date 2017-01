Mocha, tatanggalin ang SOFT PORN sa mga teleserye!

PINAG-UUSAPAN ang appointment kay Mocha Uson bilang isa sa Board Members ng MTRCB.

Kabi-kabila ang interviews na pinagbibigyan ni Mocha para ipahayag kung ano ang una niyang gagawin ‘pag magsimula na siyang umupo bilang Board Member ng MTRCB.

Ang pagkakaalam namin, sa Lunes na siya magsisimula at ang una raw niyang gagawin ay tatanggalin daw ang SOFT PORN sa mga teleseryeng napapanood natin.

Saad ni Mocha sa interview sa kanya sa DZRH, “‘Yung sa mga telebisyon po, ‘yun po talaga ang gusto kong pagtuunan ng pansin ‘yung matanggal na ‘yung malalaswang eksena po sa mga teleserye po natin.

“‘Yun din po ang mga hinaing ng mga kababayan natin sa Facebook eh, bakit daw may mga ganyang eksena sa mga teleserye na hindi na po ata tama.

“‘Yung mga malalaswang eksena po, tatanggalin po na natin ‘yan.”

Iyun daw ang natatanggap niyang reklamo mula sa netizens na sumusubaybay sa kanya.

“Ngayon po, ‘yung na­ging usap-usapan po talaga eh, bakit may mga ganu’ng harsh sex scenes, garden sex scene, primetime pa po ‘yun.

“Iyun po ang ipinagpuputok ng butse ng ating mga netizens na hindi na raw nila kailangan manood ng porn dahil may soft porn na nga po sa mga teleserye natin,” dagdag niyang pahayag.

***

Sinubukan naming hingan ng reaksyon ang mga nakaupo pa rin sa MTRCB pero ayaw na nilang magkomento.

Hindi na lang din namin sinubukang tawagan ang MTRCB Chairman Atty. Toto Villareal dahil ayaw naming ilagay pa siya sa sitwasyon na mahihirapan lang s­iyang mag-react.

Nakikita naman ng lahat kung gaano siya ka-efficient na MTRCB Chairman.

Mahirap din kasing isipin kung paano i-qua­lify ni Mocha ang SOFT PORN para sa kanya coming from a perfor­mer na kakaiba ang kalaswaang ginagawa dati sa stage.

Hindi namin alam kung gaano na siya nga­yon ka-conservative dahil sabi niya, nagbago siya ngayon bilang baha-gi ng pag-mature niya.

“As we mature in life, nag-iiba na po ‘yung perspective natin sa buhay.

“Napariwara ako noon, marami akong pagkakamali kasi sarili ko lang po ang iniisip ko noon.

“Ngayon po, hindi na po sarili ko ang iniisip ko. Kaya mas mataas po na calling at mas malalim na kahulugan sa buhay.

“I think I have found now my purpose in life, and that is to give voice to the ordinary people po,” deretsong pahayag ni Mocha.

Hindi na lang niya pinapansin ang mga pamba-bash na natatanggap niya,

Walang problema sa kanya kung kumalat ang mga malalaswang vi­deos at pictures na performance niya noon. Ang mahalaga ay kung ano na siya ngayon.

Binanggit na rin ni Mocha na wala raw siyang tatanggaping suweldo mula sa MTRCB.

Deretso raw ito sa Duterte’s Kit­chen, sa DSWD at sa ilang programa ng administra­syong Duterte.