MOCHA, SUPALPAL KAY CHAIRMAN ARENAS

Pinabulaanan ni Chairman Arenas ang paandar ni Mocha na hindi bukas sa pagbabago ang mga naiwang board members na nagsilbi sa dating administrasyon.

Ang pagkakaalam namin, may 12 dating Board members na naiwan at wala pa kaming ideya kung na-reappoint na sila.

Pero nagtatrabaho pa rin sila at ginagawa nila ang kanilang tungkulin bilang board members ng ahensya.

Sabi ni Chairman Arenas, “Wala akong kilala sa kanila personally, pero sa pagkakakilala ko sa kanila, halos dalawang linggo pa lang po ako diyan, open naman po sila sa mga suggestion.

“They’re very open. Actually, tinatanong nila ako palagi noong pagkaupo ko bilang chairperson, tinatanong ho nila ako kung ano ang gusto kong pagbabago.

“Halos wala pa po akong isang linggo, sabi ko, siguro in the weeks or months to come, if there’s something that needs to be changed then, we’re going to do it,” sabi pa ng bagong MTRCB Chairperson.

***

NATULOY ang adjudication meeting ng MTRCB board members kasama ang bagong Chairperson na si Atty. Rachel Arenas.

Nakausap namin si Chairman Arenas sa prog­rama naming Showbiz Talk Ganern sa DZRH kamakalawa ng gabi at binanggit niyang magkakaroon sila ng adjudication meeting para mapag-usapan itong isyu ni Mocha Uson sa blog.

Noong araw na iyun nakarating kay Chairman Arenas ang hinaing ni Mocha na idinaan sa blog, kaya kailangan nila itong pag-usapan kasama ang 30 board members ng naturang ahensya.

Muli nilang ni-review ang episode ng Ipaglaban Mo (ABUSO episode nina Edgar Allan Guzman, Shy Carlos & Paolo Paraiso) at The Better Half (pilot episode) na inirereklamo ni Mocha.

Ani Chairman Arenas, “We act on it po right away kasi mayroon naman po kaming tinatawag na adjudication committee.

‘Yung 30 members na ‘yun, we’re a collegial body.

“Kung merong mga issue na dapat pag-usapan, usually po in the past, nagkakaroon po tayo ng majority consensus.”

Nagkaroon sila ng meeting nu’ng nakaraang linggo pero hindi napag-usapan ‘yun dahil wala si Mocha.

“Hindi po na-bring up ‘yun noong meeting last Wednesday. Wala rin po kasi si BM Uson noong panahon na ‘yun, so ngayon ko lang din po nababasa ‘yung video blog ni BM Uson,” dagdag na pahayag ni Chairman Arenas.

Pagdating sa pag-review ng Ipaglaban Mo at The Better Half, naipaliwanag iyun ng MTRCB Chairman kaya magkakaroon ng adjudication at ipapatawag nila ang mga taong involved sa mga programa kung kinakailangan.

Agree kami sa ipinupunto ni Chairman Arenas na ilagay sa TAMANG PROSESO ang bawat reklamo sa mga nare-review sa mga programa sa TV.

Kahit kami ay na-off sa ginawa ni Mocha na pagsasalita sa video blog at hindi muna ito ipinara­ting sa kanilang adjudication meeting o sa pag-uusap ng board members ng MTRCB.

Sabi ni Chairman Arenas, “In the past years, it’s always na pinagdedebatehan sa board meeting. Inaayos o binabago, then there’s always one voice.

“Collegial body nga po kasi kami kaya laging may consensus.

“Ngayon po, nabanggit ko rin noong first board meeting namin noong Wednesday, siyempre, we’re open always.

“Kasi, diverse nga po ang board members namin kaya magkakaroon ng iba’t ibang pananaw. But at the end of the day, we always abide by the law and what’s best for the viewers.”

Hindi niya mapigil si Mocha kung gusto nitong iparating muna sa video blog dahil sinasabi daw noon pa nitong sexy dancer/singer na wala raw makakapagpigil sa kanya kung ano ang gusto nitong i-post sa blog na umani ng napakaraming followers.

“Pero sa akin po, ang ideal po sa akin ay mapag-usapan sa board meeting. Kasi, ‘yung last na two board meetings namin, usually naka-agenda naman ang mga reklamo and pinagdedebatehan. Mas ideal sana ang ganu’n,” sabi pa ni Chairman Arenas nang nakapanayam namin sa Showbiz Talk Ganern.

***

Mukhang inihihiwalay lang ni Mocha ang sarili sa mga lumang board members sa halip na magkaisa sila.

Wala pa kaming nakukuhang impormasyon kung ano ang napag-usapan at napagdesisyunan sa adjudication meeting nila.

Napapag-usapan sa board na kung ano man ang hinaing at gustong iparating ay dapat doon sa board meeting at hindi sa kani-kanyang social media account.

Si Mocha pa lang ang gumawa nito, dahil wala pa kaming nakikita sa ibang board members na ipinaparating nila ito sa social media.

Ramdam namin iritab­le na ang ilang board members ng MTRCB sa mga pinanggagawa ni Mocha pero hindi na lang nila ito pinatulan.

As of presstime, hinihintay pa namin ang sagot mula sa tanggapan ni Chairman Arenas kung ano ang napagdesisyunan sa kanilang adjudication meeting.

Hindi pa namin alam kung itutuloy na ba ni Mocha ang sinasabi niyang pag-resign bilang board member ng MTRCB.

Pero sabi ni Chairman Arenas, “Siyempre, kung sino po ang nag-appoint sa amin, siya rin po ang tatanggap ng resignation.

“Sa akin na lang, sana, hindi na lang umabot sa ganu’n.”