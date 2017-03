Mocha, pinatutsadahan ang mga bayarang reporter

By GORGY RULA

PAGKATAPOS humarap ng staff ng progra­mang The Better Half sa Adjudication Committee ng MTRCB, humarap naman noong Ash Wednesday (March 1) ang mga taong involved sa Ipaglaban Mo kung saan inireklamo ng ilang manonood at pinalaki ni Mocha Uson ang rape scene sa episode na ABUSO ng programa.

Dumalo sa paghaharap si Mocha at kuwento ng ilang napagtanungan naming nandoon din ay behaved at maayos kung magtanong ang naturang blogger at board member ng MTRCB.

Ayaw magbigay ng impormasyon ang ilan sa napagtanungan namin kung ano ang napag-usapan.

Confidential daw iyun at napagkasunduan lang iyun ng MTRCB at ng taga-Ipaglaban Mo.

Nalaman namin ito bandang huli dahil ini-report ito ni Mocha sa blog.

Sabi niya, maayos na napag-usapan ang isyu at isa sa napagkasunduan ay wala na raw self-regulation sa programang Ipag­laban Mo.

“Tatanggalin na po ang self-regulation ng ABS-CBN 2 sa progra­mang Ipaglaban Mo.

“Kailangang i-review ng MTRCB ang bawat episode po bago ito iere,” bahagi ng pahayag ni Mocha sa video blog.

Doon na rin ay nagpasalamat siya sa mga ka-DDS sa patuloy na pag­labas ng kanilang reklamo kung meron silang hindi magandang napapanood sa telebisyon.

Sabi pa ni Mocha, kapag meron daw makitang hindi magandang napapanood, ipara­ting lang daw sa kanyang blog o kaya ide­retso na sa email address ng MTRCB na admin@mtrcb.gov.ph.

Sabi pa ni Mocha sa kanyang statement na ipinost sa blog, “Uulitin ko, para sa mga patuloy na bumabatikos sa akin dahil daw ito ay ipinaalam ko pa sa publiko, tulad ng sinabi ko KARAPATAN ninyo ang malaman ang mga nangyayari sa LAHAT ng ahensya ng gobyerno dahil kayo ang nagpapasahod sa amin.”

Sa bandang huli ng naturang pahayag, may patutsada na siya sa mga reporter na tumitira sa kanya sa diyaryo.

Ani Mocha, “Sigurado ako sa paglabas nitong video na ito, meron na namang babatikos na mga reporter dahil alam naman natin sila ay PR ng ilang mga artista at programa sa telebisyon.

“Araw-araw po tayo binabatikos sa mga tabloid dahil alam natin na madami tayong nasasagasaan ngunit sorry na lang po sila dahil wala tayong paki­alam kahit siraan pa nila ang aking imahe. “Dahil ang mahalaga lang sa atin ay maproteksyonan ang mga bata sa mga hindi angkop na eksena na lumalabas sa maling oras sa telebisyon.

“Ang interes nila, pera. Tayo ay ang kapa­kanan ng mga kabataan.”

Sana, huwag agad-agad maghusga si Mocha sa mga reporter na porke’t bumabatikos ito sa kanya ay PR na ng mga tao o programang nasasagasaan niya.

Alamin o kila­lanin sana niya nang mabuti ang mga reporter na hinuhusgahan niya.

Huwag basta-bastang mag-akusa, ate!

Pero iyun ang pananaw niya, ha­yaan na lang at bahala na ang mga tao kung sino ang paniwalaan nila.

Pero nabanggit na rin lang ni Mocha na KARAPATAN na rin lang ng mga taong malaman ang LAHAT na ginagawa sa ahensya ng gobyerno, i-report na niya lahat sa kanyang blog ang LAHAT na ginagawa niya bilang board member ng MTRCB.

I-report niya sana kung gaano siya kadalas pumasok o mag-report sa naturang ahensya.

Kung hindi siya nakakapasok sa MTRCB, ano ang ginagawa o pinagkakaabalahan niya?