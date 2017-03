MOCHA, NAKABALIK AGAD SA TWITTER!

SHORTLIVED ang pagbubunyi ng mga kalaban ni Mocha Uson dahil REACTIVATED na ang Twitter account nito matapos I-SUSPEND ng Twitter kahapon nang madaling-araw.

After isuspendi ang kanyang Twitter account (@MochaUson), itsurang mga 3:00 AM na ay nag-Facebook Live at Twitter Live (gamit ang isa pa niyang account na @mochamanager) ang sexy dancer para ihayag ang kanyang mga hinaing.

Sumbong niya sa kanyang mga KA-DDS (Diehard Duterte Supporters), suspended ang account niya dahil minass-report ito ng YELLOW TAE TROLLS.

Paliwanag ni Mocha, in 24 hours kasi ay uma­bot ng almost 1M ang activity o engagement ng kanyang tweets.

Bukod doon, in one day ay nadagdagan daw siya ng 15K followers dahil sa mga ka-DDS.

Tahasan niyang sinabi na ang Yellow Tae Trolls ni FAKE VP LENI ang may kagagawan ng pagkakasuspendi ng Twitter account niya.

Kaya hinimok niya ang mga ka-DDS niya na mag-tweet gamit ang hashtag na #RestoreMochaUsonTwitter para maibalik ito.

“Hindi po tayo susuko nang walang laban. Kasi, itong mga Yellow Tae Trolls na ‘to, nagulantang po sila nu’ng nasa Twitter tayo.

“Hindi nila tayo puwedeng patahimikin nang basta-basta. Ima-mass report nila tayo? Kailangang lumaban tayo. Hindi puwedeng pinatahimik tayo, tapos hindi na tayo lalaban.”

Dugtong pa ng kontrobersyal na blogger at MTRCB member, mabagsik at mabangis ang mga Troll ni Leni sa Twitter.

“Alam n’yo kung bakit? Siyempre, hindi na kasi sila makaporma rito sa Facebook eh, ‘di ba?”

Ani Mocha, sinabihan niya ang mga ka-DDS niya na subukan nila ang Twitter, kaya nagkaroon sila ng #DDSTwitterParty nu’ng Miyerkules nang gabi.

Libu-libo raw ang nag-participate dito, kaya lang ay sinabotahe sila ng mga Dilaw.

“Sinabayan ng kung anong hashtag at pina­labas pa ‘yung mga alam n’yo na, mga hubad kong larawan.

“Pero hindi ibig sabihin, titigil tayo. Hindi ibig sabihin na pinatahimik tayo sa Twitter, ano, suko na lang tayo? We will not give up without a fight. Okay?

“So, dahil nagulantang ‘yung bayarang Trolls diyan ng mga Dilaw sa Twitter, hindi n’yo kami mapapatahimik.

“‘Ika nga ni Fake VP Leni, ‘They cannot silence us.’ O, sino nga­yon ang diktador, Ma’am Leni? ‘Di ba?

“Ang gagaling ng mga trolls n’yo eh, ‘no? Suspended kaagad, wala pang dalawang araw,” litanya ng Duterte fana­tic na tila abot-langit ang ngitngit sa Bise-Presidente.

Hirit pa ni Mocha, “Threatened ‘yang mga Yellow Tae Trolls, kasi nga sa Facebook, namamayagpag ang pro-Duterte bloggers.

“Sa Twitter, mahina po talaga tayong mga pro-Duterte sa Twitter. Kaya naisip ko, pumunta tayo ng Twitter, ‘di ba? Bakit hindi?

“Eh, ‘yung Yellow Tae Trolls, na-threaten. Sabi, wala raw tayong karapatan na mag-Twitter, kasi raw free data lang tayo.

“Alam n’yo na, ‘yung pangmamaliit sa atin. Sinasabi na pangmatalino lang daw ang Twitter.

“Haayyy, oo na. Kayo na ang matalino, mga Yellow Tae. Kami na ang bobo, kami na ang mga walang alam. Pero hindi kami magpapatalo sa inyo.

“Bakit tayo matatakot sa kanila? Hindi nila pag-aari ang Twitter. ‘Di ba?!”

Nabanggit pa ni Mocha si Maria Ressa (ng Rappler) na dahil nanalo raw sila sa Facebook, ang sabi nito ay, “Time to take back the internet.”

Dayalog pa ni Mocha sa kanyang FB at Twitter Live, alam kasi ng Yellow Trolls na ipagtatanggol nila si Pangulong Duterte sa Twitter.

“At alam nila na kung nakaya nating mag-succeed sa Facebook, kaya rin nating pasukin ang Twitter. Dahil sila, bayaran. Tayo, totoong pagmamahal sa bayan.”

Maging ang pa-hashtag daw nila na #NoToYellowShit ay sinagot ng mga makadilaw.

“Eh, totoo namang salot ang dilaw, ‘no! Salot sa bayan ang dilaw. Hindi lang nila matanggap ‘yan. Ta­lagang pinipigilan nila tayong makapasok ng Twitter!”

Kahapon nang hapon ay reactivated na ang nasuspending Twitter account ni Mocha kung saan meron siyang mahigit 122K followers.

Ang kanyang Mocha Uson Blog sa Facebook ay mahigit 4.7M ang followers.

Mga bandang 5:00 PM kahapon ay nag-tweet na si Mocha ng, “We are back, ka-DDS. Salamat sa Twitter at hindi nanaig ang kasamaan. Tuloy ang laban,” na may kasamang hashtag na #YellowHypocrisy at #DictadorSiLeni.

“Nakakatawa mga Dilaw. Evil will not prevail daw. So paano naibalik ito? So kayo ang evil ngayon. Kasi, ‘evil will not prevail.” sarkastiko pang tweet ni Mocha Uson.