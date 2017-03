Mocha, maluwag sa dibdib ang suspension ng DZRH

MALUWAG sa dibdib na tinanggap ni Mocha Uson ang desisyon ng DZRH na suspendihin siya dahil sa mga matitinding pahayag niya laban kay Vice President Leni Robredo.

Walang pahayag ang Manila Broadcasting Company kung hanggang kailan ang suspension.

May lumulutang din kasing tanong kung ibabalik pa ba siya.

Nasilip namin sa Twitter ang ilang ­komento ng netizens at ­pinuri nila ang desisyon ng DZRH.

Obvious na nilabag ni Mocha ang mga panuntunan ng KBP o Kapisa­nan ng mga Broadkaster sa Pilipinas.

Sabi ni Mocha sa interview sa kanya ng TV5 news, “Nirerespeto ko ang desisyon ng DZRH. But I still stand by with my statement kung ano man ang sinabi ko du’n dahil bobo talaga si Leni Robredo.

“Sinungaling pa dahil ‘yung mga sinabi niya dun sa video niya, addressed to the UN body na ‘yung patungkol sa palit-ulo at mga statistics sa patayan sa Pilipinas.

“Kasinungalingan ‘yun dahil hindi nila ni-research, kaya I stand by what I said.”

May post si Mocha sa Twitter kaugnay sa suspension sa kanya.

Sabi niya, “Sinuspend ang show ko sa DZRH dahil minura ko daw si Leni. Ano naman dapat ang aksyon kay Leni sa ginawa niyang paninira sa bayan?”

Patuloy pa rin siyang nagpu-post ng mga statement laban sa Bise Presidente ng bansa at naki­pagpalitan ng pahayag sa followers niya.

May pakiusap pa siyang ipa-trending nila ang hashtag na #GoodbyeLeni.

As of yesterday afternoon, hindi namin nakitang nag-trending ito.

Nakita pa naming pumasok sa top ten trending ang hashtag na #GoodbyeMocha.

Matindi rin ang mga ipinu-post laban sa kanya sa ilalim ng natu­rang hashtag.