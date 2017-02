Mocha, huwag mong pangunahan ang bagong MTRCB Chairperson

BALAK ng bagong MTRCB Chairperson Atty. Rachel Arenas na ipapakilala rin sa movie press ang 30 Board members ng naturang ahensya.

Labing-walo raw ang bago at meron pang naiwang labindalawa na dating miyembro sa pamumuno ng dating Chairman Atty. Toto Villareal.

Sana, matuloy ito dahil ang daming interesadong makapanayam si Mocha Uson para maipaliwanag niya ang isa sa gusto niyang ipatupad na kung mabibigyan ng SPG rating ang isang programa, hindi ito ia-allow na ipalabas.

Malinaw na CENSORSHIP at hindi classification na dapat na ginagawa ng MTRCB.

Bukod pa riyan, ipinu-post pa ni Mocha sa kanyang blog na dapat para lamang sa board iyun.

Sabi ni Chairman Arenas tungkol diyan, “Pinagdedebatehan po ‘yan sa board eh. ‘Pag naka-reach na kami ng isang desisyon, sinusuportahan na namin ang desisyon na iyun and it has been going for the past years, and whatever that we have discussed in the board, hindi na ho namin ‘yan pinag-uusapan sa labas.

“Ang importante ho, kung ano ‘yung outcome ng aming napag-usapan.”

Dagdag na paha­yag ni Atty, Arenas, “Sa amin, not really censor­ship. It’s just really classifying and guiding the viewers, especially na we guide the viewers and educating especially the children.”

Dapat sigurong lina­win ito ni Mocha — kung censorship ba ang gusto niya o classification.

Gusto na rin sana naming sagutin ni Mocha ang isa pang kuwentong narinig naming iba na ang attitude nito.

How true na pati sa radio program niya sa DZRH ay namimili na raw siya ng gusto niyang kasama sa programa?

Ang pagkakaalam namin, co-host niya ang dating tumakbong senador na si Greco Belgica, pero ‘di raw type ni Mocha.

Kaya na raw niyang mag-isa?