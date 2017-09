Mocha, hindi suspendido

KAHAPON lang nagkaroon ng pagkakataong makaharap ni Sec. Martin Andanar ng Presidential Communications Operations Office ang movie press kaya doon siya nagkaroon ng chance na sagutin ang ilang isyung kinasangkutan niya.

Isa nga sa napag-usapan ang Assistant Secretary niyang si Mocha Uson na pinaiimbestigahan pala ngayon dahil sa isyu sa Casino na hinaharap nito ngayon.

Hinihintay lang daw nila ngayon ang resulta ng imbestigasyon kay Mocha na ginagawa ng Office of the Deputy Secretary to Legal Affairs. Nasa kanila raw ang restriction dahil Presidential appointee kasi si Mocha.

Nu’ng inilipat daw sa tanggapan niya si Mocha, napag-usapan daw nila itong mga ingay na nilikha niya lalo na ‘yung nasa blog niya na madalas nanggagaling ang mga ingay nito.

“I talked to her about the issues,” pakli ni Sec. Andanar.

“Right from the very beginning, sinabi naman ni Mocha sa akin na ‘this is my own, whatever I say here does not reflect the office of the PCOO. Kung ano man ang mali na gagawin niya, haharapin niya, ‘yun ang usapan,” dagdag niyang pahayag.

Sabi pa ni Sec. Andanar: “Si Mocha kasi is one of a kind. Very unique, because how many Asecs do you have? Asecs who have at least more than 5M followers?”

Aminado si Sec. Martin na malaki talaga ang naitulong ni Mocha sa Presidente. Pero kung ano man daw ang resulta ng imbestigasyon, haharapin daw ito ni Mocha at tanggapin kung ano man ang magiging desisyon.

Nasa New York pa pala ngayon si Mocha kasama ang grupo ni Sec. Alan Peter Cayetano para sa summit ng United Nations. Hindi naman daw ito suspendido kahit under investigation pa siya.