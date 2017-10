Mocha hayaang i-enjoy ang freedom of expression at speech

Tweet on Twitter

Hindi personality base ang Presidential Communications Operations Office (PCOO).

Ito ang pahayag ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar bilang tugon sa mga nagsasabing wala nang karapatan si Assistant Secretary Mocha Uson na maglabas ng kanyang opinyon sa pamamagitan ng kanyang blog site.

Sinabi ni Andanar na si Uson ay itinalaga niya bilang Assistant Secretary for Social Media na magko-cover sa mga aktibidad ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Inihayag ni Andanar na sa kasalukuyan ay nagagawa ni Uson ang mandato sa kanya at ito ay i-update ang publiko sa mga ginagawa ng Pangulo kahit gaano pa kapeligroso ang lugar at sitwasyon.

Iginiit naman ni Andanar na kahit appointed official na si Uson ay mayroon pa rin itong karapatan na ma-enjoy ang kanyang freedom of expression at speech.

Samantala, sinabi ni Andanar na panahon na para magkaroon ng komprehensibong solusyon para maiwasan ang mga fake news at para turuan ang mga kababayan natin tungkol sa media literacy.

Pero hindi ito aniya solong mandato ng PCOO kundi dapat magtulungan ang lahat kasama Department of Education (DepEd) at ang mainstream media.