Mocha, clueless kung TITIGBAKIN na ang programa sa DZRH

MAY board meeting sa MTRCB kahapon nang dumaan kami roon, at naabutan namin sa may receiving area nila si Mocha Uson katsika ang ilan pang miyembro ng board.

May birthday celebration pala roon ang isa pang board member na si Tess Villarama.

Nilinaw namin kay Mocha ang tungkol sa programa niya sa ­DZRH television na Mocha Uson Blog: Boses ng Ordinaryong Mamayang Pilipino.

Inireklamo ng listeners at netizens ang mga pinagsasabi ni Mocha sa programang ito dahil sa mga binitiwan niyang ­pahayag laban kay VP Leni Robredo.

Kumalat sa social ­media ang episode na iyun na kung saan tahasang tinawag ni ­Mocha na FAKE VP ang Vice President ng ­bansa, at tinawag pa niyang ­TANGA at sinabihang BUMILI KA NG UTAK.

May isang blog na nagpadala ng sulat sa may-ari ng Manila Broadcasting Company na bakit ina-allow ang ganu’ng host na magsa­lita sa kanilang istasyon.

Ang latest na narinig namin, tatapusin na ang programang iyun at ­baka hanggang Sabado na lang daw ito.

Hindi pa namin ito nakumpirma sa DZRH.

Ang sabi lang ni ­Mocha, hindi rin daw ­niya alam kung ano ang desisyon ng ­istasyon ­dahil sa mga nagda­datingang reklamo.

Pahayag niya, ­“Hindi ko po ginamit ‘yung show. Actually, mas malala pa nga po diyan ang comment ng mga ­netizens eh.

“Hindi ko po ginamit ‘yung show. Kung ano ‘yung mainit na isyu, ‘yun ‘yung pag-uusapan.”

Pagdating sa desisyon ng DZRH, wala pang alam si Mocha kung ano ang napag-usapan.

“Magmi-meeting po sila ng manager ko.

“Wala pa po akong alam. Pero magmi-meeting sila this week, du’n ko pa lang po malalaman ‘yung mga gagawin,” saad pa ni Mocha.

Dagdag niyang pahayag, “Yung nababasa n’yo po sa blog at sa show, ‘yun po ang pulso ng taumbayan.

“Ngayon, ‘yung ano po na mga negativity, ‘yung mga sinasabi ni Leni (VP Leni Robredo) at ginagawa nila, ‘yun dapat ang negative po du’n.”

Tinanong na rin namin kay Mocha ang isyung ­bihira lang siyang pumasok sa MTRCB, pero ang ­dami pa nitong sinasabi sa kanyang video blog.

Sagot nito, “Tingnan n’yo po ang attendance ko!”

Dinala kami sa nakalagay na attendance sheet sa may desk ng kanilang tanggapan para ma-check ko raw kung bihira ba siyang pumapasok.

“Ang problema po kasi, puro fake news, puro tsismis, ang daming naninira, normal lang naman ‘yan.

“Eh di tingnan nila ang attendance, tanungin nila ang staff kung hindi nga ako pumapasok. Ang hirap kasi, kung puro tsismis lang, eh.

“What is required in the IRR (Implementing Rules and Regulations), ‘yun po ang sinusunod ko,” paliwanag ng sexy singer at blogger.

Dagdag niyang paliwanag na kung ano ang ipinapatupad ng ahensya ay sinusunod daw niya.

“‘Yung mga nagsasabing hindi ako pumapasok, mag-imbestiga sila dito.

“Maski nga ang suweldo ko, pinapa-YouTube ko. Abangan n’yo po ang pangalawang YouTube ng suweldo ko.

“Lahat po, transparency. FOI po ni Pres. Duterte. Kung tingin nila absent ako, tingnan nila ang ­attendance ko dito.

“Kailangan, ‘pag government employee ka, transparent. Ang MTRCB po, under the office of the President.

“So, lahat ‘yan pati sa suweldo mo, per diem, attendance, lahat! It’s an open book. If you need anything, open po ‘yan.

“Wala akong tinatago. Reponsi­bilidad po namin ‘yan sa taumbayan. We’re being paid by the taxpayers, at walang tago dito, lahat transparent.

“Maski nga suweldo ni Pangulong Duterte. Transparent. Suweldo ng mga gabinete, transparent. Walang tinatago,” deretsong pahayag ni Mocha.

Kaya raw pati ang pagbigay ­niya ng mga natanggap niyang suweldo ay dinu-document niya dahil gusto niyang makita raw ito ng lahat kung saan napupunta ang suweldo niya.

Bukod sa DSWD, balak ni Mocha na ibahagi ang natatanggap niyang suweldo sa ilan pa niyang bene­ficiaries na Duterte’s ­Kitchen at Cancer Institute ng UP kung sana may mga batang may sakit na cancer daw na nangangailangan ng tulong.