MMFF Screening Committee, palpak sa ‘Oro’

LALONG lumaki ang isyung katayan ng aso sa pelikulang Oro na nagsimula sa reklamo ng grupong PAWS.

Binawi na ang FPJ Memorial Award. Tinanggalan na ng mga sinehan ang pelikula. Pursigido ang PAWS na sampahan sila ng kaso dahil nilabag umano nila ang Rep. Act 8485.

Mahaba ang statement ng PAWS kaugnay rito at itutuloy raw nila ang pag-file ng criminal case laban sa mga taong involved sa na­turang pelikula.

Hindi pa raw tapos ang imbestigasyon dahil meron pa silang hini­hingi sa MMFF Execom na dapat i-submit daw ng filmmakers ng Oro ang raw footages ng pagpatay sa aso.

Nadagdagan pa ito ng ipinasang kuwento ng isa sa mga artistang na­ging bahagi ng pelikula na hindi lang isa kundi dalawa raw ang asong pinatay sa shooting ng naturang pelikula.

Kaya galit ang PAWS, ang ilang celebrities at halos lahat na nakitang meron talagang kasalanan at paglabag sa batas ang mga filmmakers ng Oro.

Nakadagdag pa sa galit ang pagsisinungaling umano ni Direk Alvin Yapan na sinabing wala silang pinatay na aso, kundi kambing daw iyung pinatay nila.

Kaya mainit ang mga taga-PAWS at ang iba pa na dapat panagutan ito ng mga taga-Oro.

Sinubukan naming hingan uli si Direk Yapan ng pahayag kaugnay dito pero hindi pa kami sinasagot as of presstime.

Tingin ng MMFF Exe­com, nagawa na nila ang dapat gawin, may iba pang kikilos para ipagpa­tuloy ang isyung ito.

Isa na rito ang FDCP na pinangungunahan ni Ms. Liza Diño.

Sabi niya sa isang post sa Facebook:

“MMFF executive committee has limitations on jurisdiction over the ORO issue but FDCP can take this from here on and pursue the matter. THIS IS SERIOUS.”

Ano ang gagawin ng FDCP kaugnay dito?

Text sa amin ni Ms. Diño, “Proposing an inquiry for possible policies and regulations na puwede namin magawa.”

Pero hindi pa po ito ang isyu.

Sagutin na sana kung magkano na ba talaga ang kinita ng walong pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival 2016?

Noong mga nakaraang MMFF, naintindihan namin kung hindi muna nila inilabas ang eksaktong figures ng box-office results dahil baka makaapekto sa ilang pelikulang nangungulelat sa takilya.

Pero ilang araw lamang ito. Bago natapos ang MMFF, naglalabas na sila ng eksaktong fi­gures. Alam na kung aling pelikula ang topgrosser.

Pag lumabas na ba ang totoong kinita ng MMFF 2016 ay dito na lalabas na mali ang pagbabago o meron talaga silang pagkakamali sa ilang aspeto ng mga binagong patakaran?

Iniiwasan ba ang isyu na maaring nagsimula ang mga ganitong isyu at problema dahil sa mali ang napiling members ng Screening Committee?

Kahit ang isyu ng Oro ay ang Screening Committee ang una naming kinuwestiyon.

“Para que pa sila tinawag na ‘screening’ committee?” tanong ng isang kaibigan namin.

Ang taray ng komento ng isang follower ni Ms. Diño sa isang post niya sa Instagram.

Sabi nito, “The lack of due diligence on the entries by the MMFF ExeCom is a lapse of judgment and therefore, a failure by the committee to fulfill their duty.

“An apology to the Filipino people by the committee for its inefficiency is warranted.

“And for delicadeza, the people comprising the committee should inhibit themselves from involvement with future MMFFs. #commandresponsibility”

Ano na ang nangyari sa isa pang isyung 30% discount na hindi pala nila kayang ipatupad sa lahat na producers?

Wala ba silang gaga­wing hakbang para hindi na maulit ang mga ganitong problema o isyu?

Kung pinaabot sa Kongreso ang isyu ng Honor Thy Father noong nakaraang taon, hindi ba ito ngayon iimbestigahan ng Kongreso?

Hindi ba puwedeng i-assess ang ilang miyembro ng Execom at Screening Committee kung karapat-dapat pa silang umupo sa susu­nod na MMFF?

Hindi ba dapat simulan ang pagpalit ng mga bumubuo sa Screening Committee?

Kailangan namin ng malinaw na sagot.

Ibigay ang eksaktong kinita ng matatapos nang MMFF at bigyan ng tamang proseso sa pag-imbestiga at aga­rang resolution sa kaso ng Oro.

Huwag na lang sanang gamitin ang mga isyu at problemang ito para magpabida-bida.