MMDA, PNP-HPG ibinalik sa edsa

Ibinalik kahapon ng Inter-agency Council for Traffic (I-ACT) ang pagtatalaga sa Philippine National Police-Highway Patrol Group (PNP-HPG) sa EDSA, mula sa P. Tuazon hanggang sa Connec­ticut/White Plains sa Quezon City upang maka­tulong sa pagmamantini ng trapiko lalo ngayong papalapit ang Christmas season.

Ang muling pagde-deploy sa PNP-HPG ay inaprubahan ng mga ahensiyang miyembro ng I-ACT sa pangu­nguna ng Department of Transportation (DOTr) at Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Ang naturang deployment ay sa pamumuno ni PNP-HPG Director Chief Supt. Arnel Escobal.

Ayon kay MMDA General Manager at concurrent DOTr Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Tim Orbos, nasa mahigit 20 HPG personnel ang na-i-deploy na nila sa naturang mga lugar.

Samantala, ang karagdagang 40 HPG personnel ay ilalagay sa mga identified check-point sa EDSA.

“We have to make sure traffic is moving in EDSA,” ani Orbos.

Sinuportahan naman ni DOTr Secretary Arthur Tugade at MMDA Chairman Danilo Lim ang na­ging hakbangin ng I-ACT para aniya masolusyunan ang trapik sa mga major thoroughfare.

“We need all the help we can get to cushion the expected rise in vehicular volume this Christmas season.” ayon naman kay Lim.