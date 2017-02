MMDA FB account at website puwede nang pagsumbungan

Handa na ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na tumanggap ng sumbong at reklamo sa kanilang sariling social media account at website laban sa mga tiwaling traffic enforcers at kawani para sa paglilinis ng mga “bugok na itlog” sa ahensiya.

Ayon kay MMDA Officer-In-Charge at General Manager Tim Orbos, maaaring magreklamo sa pamamagitan ng social media accounts ng ahensiya (Facebook) at website nito na mmda.gov.ph complaint portal na I Will Act.

Ang nasabing complaint portal ay nakakonekta sa mga miyembrong ahensiya ng Inter-Agency on Traffic (i-ACT), na kinabibilangan ng MMDA, Department of Transportation (DOTr), Land Transportation Office (LTO), Land Transportation Franchising­ and Regulatory Office (LTFRB) at 17 Metro Manila ­local government units.

“We call on the public to stay vigilant and we encourage them to report abuses by our personnel via the multiple line of reporting system like FB and Viber (Netizen’s Watch) and Twitter,” ani Orbos.

Aniya ang reklamong mababasa rito ay rerebyuhin at iimbestigahan ng internal group ng ahensiya.