ML ‘wag sanang isagad!

Patuloy na umaasa ang mga militanteng grupo na hindi uubusin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 60 araw at maaga nitong babawiin ang Proclamation 216 na nagsasailalim sa buong rehiyon ng Mindanao at pagsuspinde sa writ of habeas corpus.

Ginawa ni Anakpawis party-list Rep. Ariel Casilao ang pahayag kasabay ng pagdiriwang ng mga Muslim ng kanilang Eid al-Fitr na hudyat ng pagtatapos ng isang buwang Holy Ramadan.

“We still believe that in the President’s heart and mind, he is deeply concerned with the Moro people, who, he himself claimed as victims of ‘historical injustice’,” ani Casilao kaya umaasa ito na hindi uubusin ng ­Pangulo ang 60-day ­period ng Batas Militar.

Ngayong araw na ito ang ika-33 araw ng Martial Law sa Mindanao matapos itong ideklara ni Duterte noong Mayo 23, 2017 nang kubkubin ng Maute Group at Abu Sayyaf Group ang Marawi City.

Dahil dito, mayroon pang natitirang 27 araw bago matapos ang 60-day period ng Martial Law at nais ni Casilao na hindi ito sagarin ng Pangulo upang hindi tuluyang gumuho ang Marawi City sa mga ibinabagsak na bomba.

Sinabi ng mambabatas na nagkamali si Duterte sa kanyang diskarte sa mga teroristang grupo dahil imbes na ang mga ito ang nadurog ay ang mamamayan ng Marawi City ang nadurog ng giyera sa kanilang siyudad.

Itinuturing ni Casilao na black eye kay Duterte at ng kanyang administrasyon ang kinasapitan ng Marawi City dahil mali ang naging desisyon nito sa pagharap sa nasabing problema.